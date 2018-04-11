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Samsung обновила Gear IconX (2018). Наушники поддерживают пять эквалайзеров
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Samsung обновила Gear IconX (2018). Наушники поддерживают пять эквалайзеров 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Неделю назад Samsung выпустила обновление для Gear Fit2 и Fit2 Pro. Фитнес-браслеты научились отслеживать количество потребляемых калорий и получили апдейт интерфейса. Теперь очередь дошла до беспроводных наушников Gear IconX (2018). Обновление порадует меломанов, которые ценят разные пресеты.
Главная особенность апдейта — возможность менять эквалайзер, сообщает Phone Arena. Пользователи могут выбрать из пяти пресетов: Bass Boost, Clear, Dynamic, Soft и Treble Boost. Это особенно пригодится пользователям смартфонов не от Samsung, у которых возникают проблемы с регулировкой звучания.
Также владельцы модели могут регулировать интенсивность функции Ambient Sound. С ней получится игнорировать окружающие звуки и полностью погрузиться в музыку.
Wireless Transfer создана для передачи музыки на наушники по Bluetooth. Скорость передачи ниже, но может пригодиться.
Обновление загружается в меню настроек приложения Samsung Gear. Обсудить модель наушников и поделиться опытом использования можно в телеграм-канале AndroidInsider.
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