Ещё
Безрамочные смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V вышли в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безрамочные смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V вышли в России 

Ferra.ru 1 час назад
Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, объявил о начале продаж в России смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Обе модели получили безрамочный дизайн и функцию разблокировки по лицу.
Модель Alcatel 5 продвигается как флагманская и стильная. Смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), двойную фронтальную камеру 13+5 Мп, основную камеру на 12 Мп, восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч. Интересно, что смартфон работает на не самой свежей Android 7 Nougat.
Alcatel 3V получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойную основную камеру 12+2 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, четырехъядерный процессор MediaTek 8735A, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, полноценный Android 8 Oreo.
Alcatel 5 доступен в двух цветовых вариантах, черный металлик и золотистый металлик, по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей за версию 3+32 ГБ. Alcatel 3V доступен в трех цветовых вариантах, черный, синий и золотистый металлик, по цене 9 990 рублей за версию 2+16 ГБ.
Ferra.ru: последние новости
Смартфон Huawei P20 Lite представлен в России Смартфон BlackBerry Athena с QWERTY-клавиатурой показался на рендерах Хакеры атакуют клиентов Сбербанка и выводят деньги со счетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства156
Украина начала операцию «Граница-2018»52
200 человек погибли при падении самолета в Алжире40
Первые кадры с места крушения Ил-7624
Россия пригрозила сбивать ракеты США899
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение