Безрамочные смартфоны Alcatel 5 и Alcatel 3V вышли в России

Бренд Alcatel, принадлежащий китайской TCL Communication, объявил о начале продаж в России смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Обе модели получили безрамочный дизайн и функцию разблокировки по лицу.

Модель Alcatel 5 продвигается как флагманская и стильная. Смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), двойную фронтальную камеру 13+5 Мп, основную камеру на 12 Мп, восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч. Интересно, что смартфон работает на не самой свежей Android 7 Nougat.

Alcatel 3V получил 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), двойную основную камеру 12+2 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, четырехъядерный процессор MediaTek 8735A, 2 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, полноценный Android 8 Oreo.

Alcatel 5 доступен в двух цветовых вариантах, черный металлик и золотистый металлик, по рекомендованной розничной цене 12 990 рублей за версию 3+32 ГБ. Alcatel 3V доступен в трех цветовых вариантах, черный, синий и золотистый металлик, по цене 9 990 рублей за версию 2+16 ГБ.