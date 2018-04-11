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Как нелегальный ремонт приводит к черному экрану IPhone при смене iOS
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Как нелегальный ремонт приводит к черному экрану IPhone при смене iOS 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Ряд пользователей, которые обновили операционную систему своего iPhone 8 по версии системы iOS 11.3, неожиданно столкнулись с тем, что их устройство перестало работать.
Существуют разные объяснения того, почему это происходит — вплоть до конспирологической: якобы Apple специально блокирует нелегально отремонтированные телефоны. Но все гораздо проще — это вопрос запчастей, и вообще эта проблема не нова, говорит эксперт Wylsacom media Сергей Кузьмин:
Сергей Кузьмин эксперт Wylsacom media «История эта берет начало еще со времен iPhone 5S: в некоторых неавторизованных сервисах при замене дисплея сменять еще пытаются и кнопку Touch ID. Соответственно, когда такое происходит, у вас iPhone не обновляется до следующей версии iOS, потому что версия iOS, которая прилетает, она видит, что у вас там черт-те какая кнопка и говорит. Рросто существует в неавторизованных сервисах два типа услуги. Когда вам меняют разбитое стекло, но сохраняют тот же самый дисплей, и сохраняют кнопку, потому что то, что называется дисплей — это модуль, который состоит из кнопки, защитного стекла, ну и так далее, очень долго перечислять. Потребителям, если разбили экран, во-первых, стоит обращаться в авторизованные сервисные центры и, во-вторых, также еще стоит всегда думать о безопасности. Если у вас, допустим, на iPhone, начиная с 5S, находится датчик Touch ID, подумайте о том, что у вас там есть отпечаток вашего пальца, это такая приватная информация, что уж тем более не стоит идти менять экран в подвал. В неавторизованных сервисов у вас вся процедура выйдет дороже из-за вот этих головных болей, связанных с тем, что у вас iOS не прилетает или еще что-то случается».
В США стандартная цена замены экрана iPhone 8 Plus составляет 169 долларов. В российских авторизованных сервисах она сопоставима, а вот неавторизованные центры иногда предлагают провести эту операцию по цене меньше 5 тысяч рублей.
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