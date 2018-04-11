Масштабная распродажа ТВ-приставок в GearBest

Российское телевидение — это 100+ каналов, смотреть по которым совершенно нечего, вот и получается, что телевизоры с большой диагональю включаются все реже, а весь видеоконтент потребляется с экранов компьютеров. Но что если перенести тот же YouTube на экран вашего ТВ, а также все ваши любимые фильмы? Сделать это очень просто — нужна всего лишь ТВ-приставка, и покупать ее следует только в интернет-магазине GearBest.

Сейчас в GearBest проходит акция, в рамках которой действуют огромные скидки на ТВ-приставки от самых разных производителей. В зависимости от модели, размер скидки может достигать ошеломительных 70%, плюс вам всегда гарантирована бесплатная доставка в пределах России до ближайшего отделения почты . Выбор, предоставленный GearBest, очень широк: здесь есть как ультрабюджетные, так и максимально продвинутые ТВ-приставки, и общее число предлагаемых моделей превышает 50. Есть даже полноценные компьютеры в очень компактном корпусе, так что ваш телевизор запросто превратится в настоящий смарт-ТВ. ТВ-приставки из ассортимента GearBest работают на Android, так что у вас не будет проблем с поиском подходящих приложений, к тому же подавляющее большинство моделей поставляются с пультом ДУ для удобства управления. Теперь и YouTube, и фильмы, и даже видеоигры можно будет лицезреть на большом экране, вместо 100+ бесполезных каналов, количество рекламы на которых зашкаливает.

В качестве достойного примера можно привести ТВ-приставку X96 Mini TV Box: компактная и легкая, она стоит всего $39 в рамках акции с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб собственной памяти. Несмотря на свои крошечные размеры 8х8х2 сантиметра, она умеет воспроизводить видео в формате 4К и работает на современной ОС Android 7.1.2 уже из коробки. Кроме того, в комплекте с этой моделью поставляется блок питания с европейской вилкой. Словом, не упустите свой шанс и участвуйте в распродаже GearBest!