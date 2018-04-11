У планшета Chuwi Hi 9 Air появилась дата релиза

Компания Chuwi уточнила дату релиза своего новейшего планшета Hi 9 Air, представленного полтора месяца назад на MWC 2018 в Барселоне. Это очень мощный компьютер, прямой конкурент Huawei MediaPad M5, вот только стоит он значительно дешевле.

На текущий момент Chuwi Hi 9 Air доступен для предварительного заказа, а купить его можно будет уже 19 апреля этого года непосредственно в Китае . Стоит компьютер ровно 240 долларов в базовой конфигурации, тогда как Huawei M5 с идентичной начинкой оценен в 600 долларов, и это тот случай, когда нет смысла платить втридорога. Новый Chuwi Hi 9 Air содержит в себе 4 Гб оперативной памяти, яркий экран IPS на 10,1 дюйма по диагонали с высоким разрешением Quad HD и накопитель на 64 гигабайта.

В основе компьютера лежит флагманский процессор MediaTek Helio X20 с частотой 1,85 ГГц на 10 ядрах, плюс у него есть два слота под SIM-карты и модуль LTE для доступа к сотовым сетям четвертого поколения. Кроме того, у Chuwi Hi 9 Air в наличии батарея на 8000 мАч, прошивка Android 8 Oreo, корпус толщиной 8 мм, вес 550 граммов, отдельный вход под наушники, а также фотокамеры на 5 Мп спереди и 13 Мп сзади и ресиверы GPS и ГЛОНАСС.