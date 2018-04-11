Потом и пивом: как издеваются над смартфонами Oppo

В сентябре прошлого года китайская компания Oppo ("дочка" BBK Electronics, как и Vivo с One Plus) объявила о планах выйти на российский рынок. Этот бренд — один из крупнейших производителей смартфонов в Поднебесной — не раскручен в нашей стране, хотя сегодня занимает пятое место по объемам продаж в мире (уступая Samsung, Apple , Huawei и Xiaomi), и на этом останавливаться не намерен.

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России Oppo прежде всего известен смартфонами Oppo F5, F5 6GB и F5 Youth, оснащаемыми селфи-камерами с высоким разрешением. Посетив фабрику компании в Шэньчжэне Вести.Hi-tech узнали, какие испытания проходят устройства перед тем, как оказаться в руках покупателей.

Oppo N3: один из самых удачных смартфонов Oppo. Эта модель с поворотным механизмом камеры и сканером отпечатков пальцев вышла в 2014 году. Сегодня таким сканером оснащаются все современные смартфоны

Индустриальный парк Oppo в Шэньчжэне (расположен в провинции Гуандун — на юге Китая , недалеко от Гонконга ) учредили в 2005 году. Тогда там выпускали проигрыватели Blu-ray, DVD и MP3/4. Производство мобильных устройств стартовало в 2008-м, когда была запущена конвейерная линия производства системных плат.

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Сегодня Oppo уделяет «материнкам» особенное внимание, выпуская по 10 тысяч микросхем каждый день.

Линия, отвечающая за тесты «материнок»

На заводе автоматизированы почти все процессы, однако проверки продукции, готовой поступить в продажу, выполняются вручную. Ежедневно аппараты Oppo подвергаются свыше 150 видам тестов, в том числе на пыль, перегрев, радиацию, влияние жидкостей и косметики.

Так инженеры Oppo отслеживают показатели тестов

Смартфоны проходят климатические испытания, тесты на устойчивость к статическому электричеству, испытываются в различных сценариях использования (игры, видеосъемка, звонки, чаты, передача данных по Wi-Fi или 4G), после чего замеряется их температура.

Всю тяжелую работу робот-манипулятор берет на себя

Установка софта также происходит без участия человека

Главный акцент делают на прочность. Устройства роняют (эквивалент тестовой поверхности по прочности — мраморная плита) 300 раз с высоты 1 метра, после чего испытывают на ударостойкость каждую грань.

Здесь уже качество контролирует человек: не напорчатил ли робот

Сканер отпечатков пальцев роботы автоматически нажимают 1 миллион раз, боковые кнопки — по 100 тысяч раз. Разумеется, так тестируется не каждое устройство, а только некоторые из примерно 40-тысячной партии.

Стресс-тесты: устройства скидывают с небольшой высоты

Среди прочих проверок: тест на влагозащищенность, на стойкость к соляному туману (имитирует нахождение в прибрежной зоне с влажным и соленым воздухом, на поверхность смартфона распыляется пятипроцентный раствор соли, после чего устройство оставляют в горячей и влажной среде), на устойчивость к воздействию человеческого пота, на взаимодействие краски и корпуса с косметикой.

Так сотрудники Oppo убеждаются в работоспособности тачскрина

Тесты на включение портов

В Oppo гордятся тем, что на фабрике в Шэньчжэне заняты свыше 10 000 человек. На территории индустриального парка расположены общежития, столовые, спортивная площадка, клиника и даже собственный супермаркет. Однако сборочный цех, где собирают собирают собственно сами устройства нам, к сожалению, журналистам из России показывать не стали.

Макет: так выглядит индустриальный парк Oppo с высоты — как небольшой городской район со всеми удобствами, включая супермаркет, огромную столовую и детские площадки

Одно из зданий парка Oppo

Столовая в парке Oppo: больше напоминает фуд-корт в московском ТЦ в обеденный «час пик»

В Oppo изучают и то, как может повлиять на смартфон контакт с пролитым кофе или пивом. Немаловажный элемент — пот, выделяемый человеком. Есть даже специальная комната с повышенной температурой (почти как сауна), в которой сотрудники проверяют работоспособность гаджетов в условиях высоких температур.

Те же испытания и проходит R15 — самый новый флагман Oppo. Эта модель выполнена в цельнометаллическом корпусе с просторным, 6,28-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19:9, «челкой» как у iPhone X, сканером отпечатков пальцев и двойной камерой.

Oppo R15 Основная камера состоит из двух модулей: на 16 (f/1,7) и 20 мегапикселей (f/1,7), а для съемки селфи предназначен 20-мп «глазок» со светосилой f/2,0. В Азии релиз этого аппарата намечен на апрель.

С R15 можно ознакомиться в фирменном магазине Oppo в Шэньчжэне. Местная цена — около $520. Стоимость и дата выхода новинки Росии пока не определена.