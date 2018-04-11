80% американских подростков не любят Android

80% американских подростков не любят AndroidАналитическое подразделение Piper Jaffray провело независимый опрос американских подростков и выяснило, какие смартфоны нравятся молодежи. В исследовании участвовали парни и девушки, средний возраст которых составляет 16 лет. География опроса затронула 40 американских штатов.

В ходе исследования удалось выяснить, что подростки по-прежнему отдают предпочтение iPhone. 82% опрошенных в качестве смартфона выбирают именно гаджет Apple

Осенью 2017 года этот показатель был несколько ниже и составлял 78%. Но интересно и то, что 84% респондентов уверенно заявляют, что при выборе следующего смартфона также остановятся на iPhone.

Интересует школьников и учащихся колледжей еще один гаджет Apple — смарт-часы Apple Watch. В ближайшие полгода девайс планируют приобрести около 20% опрошенных. В детей, чей достаток превышает средний, самыми популярными наручными часами по-прежнему остаются Rolex.