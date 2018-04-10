Android-смартфон ZTE A530 составит конкуренцию моделям Redmi 5

Без каких-либо предварительных уведомлений ZTE неожиданно представила новый Android-смартфон начального уровня с названием A530. Аппарат выглядит как типичный бюджетник, но с современными модными особенностями в виде экрана типа full-screen. Ложкой дегтя в новинке, пожалуй, является ее цена, впрочем, не такая уже запредельная, но об этом — в конце материала.

ZTE A530 оборудован 5,45-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1440×720 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Полезная площадь лицевой панели составила 82%. В основе смартфона находится однокристальная система производства MediaTek с тактовой частотой 1,5 ГГц, объемы оперативной и внутренней памяти равны 2 Гбайт и 16 Гбайт. Сдвоенных камер в бюджетнике не имеется: тыловой сенсор отмечен разрешением 5 Мп, фронтальный — 2 Мп.

Программной основой ZTE A530 стала оболочка Mifavor 5.2 на основе Android 8.0 Oreo. Емкость аккумулятора составила 2660 мАч. В качестве еще одного преимущества можно упомянуть реализованный компанией выделенный microSD-слот, так что жертвовать одной из двух SIM-карт не пришлось. На корпусе также имеются 3,5-миллиметровый аудиоразъем и порт micro-USB для зарядки и сопряжения с компьютером. Смартфон поддерживает беспроводные интерфейсы 4G/LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1.

Первое время (а может так будет всегда?) в продаже окажется модель ZTE A530 в единственном серебристом цвете. Стоимость Android-смартфона составит $127, что представляется немного чрезмерным для смартфона с такими характеристиками, пусть даже с наличием экрана full-screen. Новинку наверняка ждет тяжелая битва с моделями Xiaomi Redmi 5, и еще не известно, кто выйдет из нее победителем…