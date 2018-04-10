Samsung потратила год на разработку основной «фишки» Galaxy S9

Почти целый год инженеры Samsung Electronics потратили на разработку стереодинамиков для Galaxy S9. Об этом представители компании рассказали на страницах официального блога. Ради новой аудиосистемы было решено с нуля создать сверхкомпактный громкоговоритель и изменить компоновку большинства внутренних деталей.

Основной сложностью стала установка верхнего динамика, который мешал размещению фронтальной камеры, датчиков приближения и освещения и сканера радужной оболочки. Это привело к тому, что сразу несколько команд инженеров раз за разом меняли внутреннее устройство смартфона, чтобы уместить все необходимые детали.

Не меньших трудов инженерам Samsung Electronics стоила балансировка динамиков, один из которых был значительно больше (нижний), а другой (верхний) — меньше. В Samsung хотели добиться идеально совпадающей мощности, а потому потратили много времени и сил на подстройку и избавление от статического шума.

Проделанная работа дала свои плоды. Galaxy S9 и S9+ звучат в 1,4 раза громче, чем модели предыдущего поколения, и за счет «магии» Dolby Atmos погружают пользователя в атмосферу настоящего кинотеатра. Благодаря этому просмотр фильмов и видео на смартфоне выходит на кардинально новый уровень.

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