AMD работает над процессорной архитектурой Zen 5

В эти дни специалисты Advanced Micro Devices, занятые в разработке процессорных архитектур, трудятся не только над первыми 7-нанометровыми CPU и APU с кодовым названием Zen 2, но и последующими поколениями процессоров — вплоть до Zen 5. Данный факт обнародовал старший инженер и руководитель проекта «Zen» в AMD Майк Кларк (Mike Clark), общаясь с коллегами из числа топ-менеджеров в рамках тематической беседы «Процессоры Ryzen: год спустя» перед объективами телекамер.

Несмотря на то, что дополнительные подробности об AMD Zen 5 в ходе встречи не обсуждались, само упоминание данной микроархитектуры представляет большой интерес. До недавнего времени в Саннивейле не указывали в своих процессорных дорожных картах (роадмапах) более поздних архитектур, нежели Zen 2 и Zen 3, ассоциированных с 7-нм техпроцессом разной степени «выдержки». При этом, по самому оптимистичному сценарию, чипы Zen 3 увидят свет в 2020 году, а значит Zen 5 придётся ждать ещё дольше.

Как бы то ни было, подвергать сомнению слова Майка Кларка оснований нет, ведь, во-первых, полный цикл разработки и выпуска принципиально новых процессоров занимает 4–5 лет (на Zen у AMD ушло четыре с половиной года), и, во-вторых, преследуя маркетинговые цели, AMD может перейти от Zen 3 сразу к Zen 5. При таком сценарии уход от использования названия «Zen 4», с одной стороны, будет реверансом в сторону потребителей из стран Восточной Азии, где число 4 считается несчастливым, а с другой — маркетинговым приёмом для связывания названия семейства CPU Zen 5 с 5-нм техпроцессом, который, как ожидается, придёт на смену 7-нанометровому.

В целом беседу «Процессоры Ryzen: год спустя» в стенах AMD можно расценивать как большой рекламный ролик, однако в её ходе, наряду с проектом Zen 5, были затронуты и другие интересные темы. Так, по словам менеджера по продукции AMD Джеймса Прайора (James Prior), готовящиеся к дебюту на следующей неделе процессоры Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) призваны повысить производительность CPU от AMD в играх. Для этого увеличены частоты чипов, уменьшены задержки при работе с оперативной и кеш-памятью, а также проводится постоянная работа над оптимизацией игр в тесном контакте с их разработчиками.

Среди прочих высказываний выделим слова главы подразделения Global Campaigns в AMD Кристины Айрон (Christina Iron), которая анонсировала появление на рынке множества новых ноутбуков и настольных ПК на базе AMD Ryzen как для потребительского, так и корпоративного сегментов рынка.

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