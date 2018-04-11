Зачем в новом iPhone установят тройную камеру

Зачем в новом iPhone установят тройную камеруТайваньский Economic Daily News настаивает, в 2019 Apple выпустит iPhone уже не с 2-мя, а сразу с 3-мя основными камерами.

Если верить их отчету, каждый модуль оснастят сенсором на 12 мегапикселей. Но внятной информации по поводу их назначения у наших коллег, к сожалению, нет.

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Мы решили разобраться, зачем новому iPhone нужна еще одна основная камера, и сравнить разницу в подходах к этому вопросу конкурентов Apple.

Сейчас в iPhone есть дополнительный телевик

Сегодня Apple использует двойные основные камеры в iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus и iPhone X.

В данном случае в качестве дополнительного модуля используется телевик, который позволяет добиться двукратного увеличения изображения без потери качества. Он же нужен для анализа расположения объектов в пространстве и размытия заднего плана на манер зеркальных камер в портретном режиме.

Есть вероятность, что третья дополнительная камера будет еще одним телевиком и поможет повысить качество работы портретной системы.

Она же станет дополнительным шагом для псевдооптического зума. Например, новый iPhone будет увеличивать изображение или в 2, или в 5 раз без потери качества.

Тем не менее, мы больше склоняемся к тому, что для продолжения качественного развития этих фото-возможностей iPhone нужна не аппаратная, а программная прокачка.

Поэтому в следующих смартфонах ждем не телевик, а что-то другое.

Третья камера может быть широкоугольной

Думаю, активисты мобильного фото меня поддержат. Следующим по важности по важности после телевика и портретного режима нужно считать широкоугольный объектив.

С помощью него в кадр получится вместить больше объектов, расположенных в замкнутом пространстве. Например, он поможет сфотографировать целую компанию друзей, которая расположилась на диване в небольшой гостиной.

Более того, широкоугольная линза расширяет простор для творческих фотографий. Вот это фото мне удалось сделать именно с помощью такого объектива:

📍 #kiev #clouds #summer 🏷 #vsco #lifeofadventure #watchthisinstagood #mist_vision #ig_masterpiece #mobilemag #freedomthinkers #folkgood #artofvisuals #aov #igmasters #expofilm #vscogoodshot #uavsco #vscoua #vscocamua #vscopure #vscoukrainer #natureofukraine #igukraine #visualukraine #ukraine_blog #passionpassport #igerskiev @kievgram #kyive_miy Публикация от 👨🏻‍💻 Николай Грицаенко (@nickgric) 2 Июн 2017 в 3:38 PDT Подобного эффекта нависающих над вами деревьев невозможно добиться с помощью обычной камеры или телевика.

А еще широкоугольная линза позволяет значительно уменьшить минимальное фокусное расстояние камеры, поэтому вы сможете фотографировать объекты в режиме макро максимально близко.

Монохромная третья камера также пригодится

Впервые с дополнительными монохромными камерами нас познакомила компания Huawei вместе со своим смартфоном P9.

Первое назначение такого сенсора — делать черно-белые снимки. Так как камера не фильтрует попадающий на нее свет на наличие цвета, она способна работать с более широким динамическим диапазоном и делает качественные снимки в условиях плохого освещения. Жаль, не цветные.

В теории, если серьезно прокачать программную часть камеры с таким модулем, можно добиться повышения и качества цветных фотографий.

Это и попытались сделать в Huawei путем склеивания информации с цветной и черно-белой камер.

Получилось ли это у китайского производителя? Не совсем. Но нечто подобное может выйти у Apple. Компания часто берет чужие наработки и доводит их до ума, может сделать это и в этот раз.

Несколько камер нужны для качественных фото

Немногие помнят, но в апреле 2015 Apple приобрела компанию LinX. Она находится в Израиле и специализируется на повышении качества съемки в условиях компактных корпусов современных смартфонов.

В LinX уверены, что качество мобильных камер достигло своего потолка именно из-за толщины устройств и смысла просто увеличивать размер матрицы нет.

Вместо этого в компании изобрели систему, состоящую из нескольких (2, 3, 4) мини-объективов, заменяющих один большой. Это позволяет пропорционально увеличить чувствительность камеры в условиях недостаточного освещения.

А еще камеры LinX тоньше актуальных аналогов как минимум вдвое, поэтому проблема с выступающими из корпуса модулями больше не должна подниматься.

Тем не менее, для этого Apple наконец-то должна начать использовать ее наработки в массовом производстве новых iPhone. 2019-й для этого подойдет.

Мнения конкурентов по поводу камер разошлись

Сегодня мнения конкурентов разделись. Например, Huawei установила в свой новый флагман P20 Pro сразу 3 камеры, а в Pixel 2 XL компания Google использует только один модуль.

При этом последней удалось реализовать тот же портретный режим только с помощью программного обеспечения, и он нисколько не уступает, а иногда даже превосходит iPhone X.

Думаю, Apple нужно делать ставку сразу на оба направления — как увеличивать количество и качество камер, так и работать над умным софтом. Тогда компания прочно обоснуется на месте лидера в фото— и видеосъемке.

Тем не менее, до этого момента точно пройдет не один год. В сентябре 2018 выйдут три варианта iPhone X: упрощенный, прокачанный и увеличенный. Ждать реальные новинки можно не раньше 2019, и Economic Daily News это подчеркивает.

А чего вам не хватает в камере iPhone? Мне точно нужен широкий угол с прицелом на макро. Уверен, это наиболее верное решение.