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Apple представит iPhone с тройной камерой в 2019 году
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Apple представит iPhone с тройной камерой в 2019 году 

Ferra.ru 1 час назад
Об этом сообщила тайваньское издание Economic Daily News.
Макет iPhone X с тройной камерой
По сообщению источника, камера получит разрешение 12 Мп и сможет обеспечивать 5-кратный зум, правда, не уточняется идёт ли здесь речь об оптическом, цифровом или гибридном увеличении. iPhone 8 с одинарной камерой имеет 5-кратный цифровой зум, но у iPhone 8 Plus и iPhone X с двойными камерами предусмотрены 2-кратный оптический и 10-кратный цифровой зум.
Отметим, недавно состоялся дебют флагманского смартфона Huawei P20 Pro с тройной камерой. Основной цветной модуль получил разрешение 40 Мп, дополнительный телефото-модуль на 8 Мп обеспечит 5-кратный оптический зум, плюс предусмотрен 20-мегапиксельный чёрно-белый сенсор, выполняющий вспомогательную роль как у предыдущих поколений смартфонов Huawei с двойной камерой. Апертура модулей составляет f/1.8, f/1.6 и f/2.4.
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