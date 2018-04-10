Curved TV: В чем преимущества изогнутых телевизоров?

Есть ли смысл покупать телевизор с изогнутым экраном? С технической точки зрения панели Curved TV не отличаются от обычных плоских аппаратов. Хотя цена «гибких» моделей сравнительно высока, к ней прилагаются и некоторые преимущества. Из-за вогнутости дисплея при той же диагонали увеличивается площадь «видимого поля». По этой причине Curved TV выглядят немного больше, чем их плоские коллеги.

Из-за свода краев возникает большая глубина изображения. 3D-эффекты проявляются наилучшим образом именно на моделях с изогнутым дисплеем.

Контрастность на изогнутых панелях немного выше, чем на классических. Причина этого заключается в том, что обычные плоские телевизоры всегда имеют легкие потери в цветопередаче и контрастности по краям экрана.

Приобретая изогнутый телевизор, вы, как правило, получаете устройство с самым актуальным состоянием техники. У такого телевизора будет не только необычная форма, но и вся современная начинка, включая передовые технологии передачи картинки. Выбираете новый телевизор? В нашем большом рейтинге вы найдете лучшие модели ТВ.

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