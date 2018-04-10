Ещё
Curved TV: В чем преимущества изогнутых телевизоров?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Curved TV: В чем преимущества изогнутых телевизоров? 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Есть ли смысл покупать телевизор с изогнутым экраном? С технической точки зрения панели Curved TV не отличаются от обычных плоских аппаратов. Хотя цена «гибких» моделей сравнительно высока, к ней прилагаются и некоторые преимущества. Из-за вогнутости дисплея при той же диагонали увеличивается площадь «видимого поля». По этой причине Curved TV выглядят немного больше, чем их плоские коллеги.
Из-за свода краев возникает большая глубина изображения. 3D-эффекты проявляются наилучшим образом именно на моделях с изогнутым дисплеем.
Контрастность на изогнутых панелях немного выше, чем на классических. Причина этого заключается в том, что обычные плоские телевизоры всегда имеют легкие потери в цветопередаче и контрастности по краям экрана.
Приобретая изогнутый телевизор, вы, как правило, получаете устройство с самым актуальным состоянием техники. У такого телевизора будет не только необычная форма, но и вся современная начинка, включая передовые технологии передачи картинки. Выбираете новый телевизор? В нашем большом рейтинге вы найдете лучшие модели ТВ.
Читайте также: Обзор 4K-телевизора TCL L43P6US: 43 бюджетных дюйма 5 лучших бесплатных онлайн-телевизоров: ищем качество HD 10 способов подключить мобильный гаджет к телевизору Фото: Samsung
Chip.ru: последние новости
Глава OnePlus назвал характеристики флагмана OnePlus 6 Док-станция GameSir X1 превращает смартфон в игровой ПК Обзор и тестирование SSD WD Blue WDS100T1B0B
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля164
Поставщики бытовой техники увеличивают цены173
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста82
Порошенко повторит действия США против России123
Набиуллина прокомментировала падение рубля348
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение