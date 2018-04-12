LG представила игровые мониторы и телевизоры OLED и Ultra HD

Компания LG провела презентацию аудио— и видеотехники, в рамках которой продемонстрировала новые телевизоры с экранами OLED и Ultra HD и функцией Cinema HDR, акустические системы и игровые мониторы. Мероприятие, приуроченное к 60-летней годовщине LG, прошло в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Игровой монитор 27GK750F получил 27-дюймовый экран с разрешением Full HD, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Дисплей предназначен для любителей экшенов и других динамичных игр. Модель 32GK850G выделяется 31,5-дюймовым экраном с разрешением 2560х1440 точек и обеспечивает частоту кадровой развертки 144 Гц.

Также компания представила ряд больших OLED-телевизоров с диагональю экрана от 55 до 77 дюймов. Самые продвинутые модели получили процессор α9 (Alpha) с четырьмя ступенями шумоподавления, который позволяет существенно снизить зернистость изображения и ступенчатость в градиентных заливках. Телевизоры Ultra HD с технологией Nano Cell и подсветкой FALD (Full Array Light dimming) позволяют выводить картинку с глубокими оттенками чёрного цвета, улучшенной детализацией теней и высокой чёткостью цветов.

Кроме того, на презентации засветилась акустическая система X-Boom СК99 мощностью 5000 Вт, лазерный проектор HU80KS с поддержкой разрешения 4К и цветового диапазона HDR10 и светодиодный проектор MiniBeam PF50K.