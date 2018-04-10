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Компания LG представила новые модели OLED и SUPER UHD телевизоров
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Компания LG представила новые модели OLED и SUPER UHD телевизоров 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В рамках празднования своего 60-летнего юбилея компания LG представила в Москве несколько новинок премиальной бытовой техники для дома и телевизоров со встроенными функциями искусственного интеллекта. Не обошлось и без пары роботов: газонокосильщика и уборщика.
Новые OLED-телевизоры серий W8, E8, C8 получили встроенный интеллектуальный процессор α9 (Alpha 2). Процессор выполняет 4 ступени шумоподавления, отделяет главные элементы от фона для раздельной обработки объектов в кадре. Новый алгоритм снижает зернистость и ступенчатость в градиентных заливках.
Линейка SUPER UHD-телевизоров получила процессор α7 (Alpha 7), поддержку технологии Nano Cell и Dolby Atmos и подсветку FALD (Full Array Light dimming). Встроенные функции на основе искусственного интеллекта помогают управлять телевизорами, используя голосовые команды. Сервис онлайн-телевидения LG ПЛЮС КАНАЛЫ дает доступ к более чем 200 федеральным и региональным каналам, треть которых представлена в HD/FHD качеств. Приложение работает на платформе онлайн-сервиса MEGOGO.
Помимо телевизоров LG представила акустическую систему LG X-Boom СК99 (5000 Вт) с диско-подсветкой, лазерные и светодиодные проекторы, линейку холодильников в черном цвете InstaView Door-in— Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, паровой шкаф LG Styler с увеличенной загрузкой, новую серию беспроводных пылесосов CordZero и микроволновые печи NeoChef.
Особое внимание гостей привлекла интеллектуальная техника от LG, впервые представленная в России. Робот-газонокосильщик, аккуратно, надежно и, главное, безопасно стрижет газоны, определяя собственное местоположение в любой момент времени и все видимые препятствия — деревья и ограды — на своем пути.
Робот-уборщик использует мощные чистящие свойства пылесоса LG HOM-BOT, автономную навигацию и способность избегать столкновений с объектами, и применяет их в коммерческой, общественной среде. Он сам определяет участки, требующие наиболее частой уборки, сохраняет их местонахождение в своей базе данных и вычисляет наиболее эффективные маршруты, чтобы добраться до них.
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