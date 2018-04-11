Рендер Honor 10 показал всю прелесть дизайна

Компания Huawei 19 апреля официально представит Honor 10. Одной из основных особенностей устройства станет корпус, который покрыт интересной краской, способной динамически изменять цвет. Подобные переливы можно было встретить и в прошлых Honor’ах, однако здесь все это выглядит в несколько раз ярче и красочнее за счет комбинации нескольких цветов вкупе с преломлениями света.

Как можно заметить, на задней части расположилась двойная камера с апертурой f/1.6. Вероятно, речь идет о модулях, которые установлены в P20 Lite (20 Мп + 12 Мп). По слухам, девайс оснастят процессором Kirin 970. К слову, аналогичным процессором могут похвастаться флагманские P20 и P20 Pro. Поэтому Honor 10 может отойти от линейки среднебюджетных устройств и стать субфлагманом.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Особенностью девайса станет реакция на теплоту рук. В тех местах, где рука пользователя будет соприкасаться с поверхностью устройства, она (поверхность) будет окрашиваться в градиентный цвет. Эта фича действительно является уникальной для рынка, и ничего подобного ранее никто не делал.

Сложно оценить стоимость гаджета, но можно предположить, что речь идет о 30-35 тысячах рублей в России . Таким образом, Honor 10 встанет между относительно дешевым P20 Lite и дорогим P20. Выход Honor 10 позволит Huawei занять пустующую нишу в ценовом диапазоне от 20 до 45 тысяч рублей. Huawei удастся распределить в диапазоне от 7 до 60 тысяч множество гаджетов, и у потребителей даже сейчас немалый выбор среди бюджетных аппаратов до 20 тысяч рублей.

По материалам gsmarena