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Рендер Honor 10 показал всю прелесть дизайна
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Рендер Honor 10 показал всю прелесть дизайна 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Huawei 19 апреля официально представит Honor 10. Одной из основных особенностей устройства станет корпус, который покрыт интересной краской, способной динамически изменять цвет. Подобные переливы можно было встретить и в прошлых Honor’ах, однако здесь все это выглядит в несколько раз ярче и красочнее за счет комбинации нескольких цветов вкупе с преломлениями света.
Как можно заметить, на задней части расположилась двойная камера с апертурой f/1.6. Вероятно, речь идет о модулях, которые установлены в P20 Lite (20 Мп + 12 Мп). По слухам, девайс оснастят процессором Kirin 970. К слову, аналогичным процессором могут похвастаться флагманские P20 и P20 Pro. Поэтому Honor 10 может отойти от линейки среднебюджетных устройств и стать субфлагманом.
Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Особенностью девайса станет реакция на теплоту рук. В тех местах, где рука пользователя будет соприкасаться с поверхностью устройства, она (поверхность) будет окрашиваться в градиентный цвет. Эта фича действительно является уникальной для рынка, и ничего подобного ранее никто не делал.
Сложно оценить стоимость гаджета, но можно предположить, что речь идет о 30-35 тысячах рублей в России. Таким образом, Honor 10 встанет между относительно дешевым P20 Lite и дорогим P20. Выход Honor 10 позволит Huawei занять пустующую нишу в ценовом диапазоне от 20 до 45 тысяч рублей. Huawei удастся распределить в диапазоне от 7 до 60 тысяч множество гаджетов, и у потребителей даже сейчас немалый выбор среди бюджетных аппаратов до 20 тысяч рублей.
По материалам gsmarena
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