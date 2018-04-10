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«Билайн» открыл десять новых офисов в Челябинске
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«Билайн» открыл десять новых офисов в Челябинске 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Бренд «Билайн» увеличивает сеть офисов продаж и обслуживания в Челябинске. Новые офисы открылись по адресам ул. Мамина, 15, ул. Салютная, 27, ул. Марченко, 13, ул. Российская, 194, ул. Гагарина, 4, пр. Комсомольский, 36, ул. Труда, 203, ул. Ленина, 73, а также на пересечении ул. Чичерина и ул. 250 лет Челябинску, на ул. Братьев Кашириных в районе дома 166.
Новые офисы оформили креативно и удобно: инновационная дизайн-концепция позволяет легко ориентироваться в многообразии представленных услуг, большом выборе смартфонов и аксессуаров.
В любой из точек покупателей встретят компетентные сотрудники, которые готовы максимально компетентно проконсультировать — оценить потребности и помочь из ассортимента смартфонов выбрать умный гаджет, подобрать оптимальный тарифный план из новой линейки «ВСЁмоё», отвечающий всем запросам абонента в сети, подключить услуги и опции, оптимизирующие расходы на связь. Специалисты «Билайн» произведут настройку оборудования и сделают детализацию счета, а также помогут подобрать перед началом весенне-летнего сезона активного отдыха аксессуары для смартфона: защитное стекло, чехол, портативное зарядное устройство, наушники и др. До конца месяца в салонах «Билайн» при покупке двух аксессуаров действует скидка 30% на второй, при покупке трех аксессуаров — 30% на второй и 50% на третий товар*.
В апреле «Билайн» рекомендует воспользоваться акцией trade-in (трейд-ин) на смартфоны Samsung Galaxy, в рамках которой можно сдать свой смартфон Samsung Galaxy и купить новый со скидкой в салонах компании*. Кроме того, если вы приобретаете в рамках акции новые флагманские модели Samsung Galaxy S9 или Samsung Galaxy S9+, то получите дополнительную скидку в размере 6 000 рублей.
— Наши офисы из традиционных точек продаж SIM-карт и гаджетов превращаются в современные маркет-плейсы — удобные площадки, где можно за один визит подобрать все необходимые телекоммуникационные услуги, приобрести новинки смартфонов и аксессуары. Мы стремимся сделать общение между оператором и клиентами максимально комфортным, решение вопросов — максимально оперативным, доступность офисов —максимально удобным для абонентов. За первые три месяца 2018 года в Челябинске мы открыли 10 новых офисов, а до конца года планируется довести число наших офисов до 114 — комментирует Ирина Кузьмина, территориальный управляющий Челябинского кластера ПАО «ВымпелКом».
Посмотреть расположение ближайшего офиса продаж «Билайн», а также подробную информацию об акциях можно на сайте на www.beeline.ru и в приложении «Мой Билайн».
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