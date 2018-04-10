Ещё
HP представила первый гибридный хромбук
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

HP представила первый гибридный хромбук 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания HP представила планшет Chromebook X2 с подключаемой клавиатурой на базе операционной системы Chrome OS. Как отмечает производитель, это первый в мире гибридный хромбук.
HP Chromebook X2 получил 12,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Quad HD (2400 x 1600 пикселей) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Он заключён в алюминиевый корпус, клавиатура подключается с помощью магнитного шарнира.
Планшет оснащается процессором Intel Core M3-7Y30, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ на встроенном накопителе eMMC, есть возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Камеры имеют разрешение 13 и 5 Мп. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac 2×2) и Bluetooth 4.2, есть два порта USB 3.0 Type-C.
Планшет HP Chromebook X2 поступит в продажу 10 июня по цене от 599 долларов США.
Ferra.ru: последние новости
Apple представит сегодня новую версию iPhone 8 и 8 Plus Тонкий ПК-моноблок Acer Aspire S24 вышел в России Глава OnePlus подтвердил параметры OnePlus 6
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля162
Поставщики бытовой техники увеличивают цены168
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста80
Порошенко повторит действия США против России122
Набиуллина прокомментировала падение рубля344
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение