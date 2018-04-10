HP представила первый гибридный хромбук

Компания HP представила планшет Chromebook X2 с подключаемой клавиатурой на базе операционной системы Chrome OS. Как отмечает производитель, это первый в мире гибридный хромбук.

HP Chromebook X2 получил 12,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Quad HD (2400 x 1600 пикселей) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Он заключён в алюминиевый корпус, клавиатура подключается с помощью магнитного шарнира.

Планшет оснащается процессором Intel Core M3-7Y30, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ на встроенном накопителе eMMC, есть возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Камеры имеют разрешение 13 и 5 Мп. Заявленное время автономной работы достигает 10 часов. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac 2×2) и Bluetooth 4.2, есть два порта USB 3.0 Type-C.

Планшет HP Chromebook X2 поступит в продажу 10 июня по цене от 599 долларов США.