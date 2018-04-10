Игровой монитор AOC Agon AG352UCG6 поддерживает частоту 120 Гц

Компания AOC выпустила игровой монитор Agon AG352UCG6 с 35-дюймовым изогнутым экраном, разрешение которого составляет 3440х1440 точек. Дисплей поддерживает технологию синхронизации изображения NVIDIA G-Sync и частоту обновления 120 Гц.

Яркость панели составляет 300 кд/кв.м, контрастность — 2500:1, время отклика — 4 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Монитор получил стереодинамики суммарной мощностью 4 Вт и видеовходы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Конструкция подставки позволяет регулировать высоту экрана в диапазоне 110 мм.

AOC Agon AG352UCG6 уже поступил в продажу по рекомендованной цене 900 долларов.