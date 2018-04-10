Ещё
Игровой монитор AOC Agon AG352UCG6 поддерживает частоту 120 Гц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игровой монитор AOC Agon AG352UCG6 поддерживает частоту 120 Гц 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания AOC выпустила игровой монитор Agon AG352UCG6 с 35-дюймовым изогнутым экраном, разрешение которого составляет 3440х1440 точек. Дисплей поддерживает технологию синхронизации изображения NVIDIA G-Sync и частоту обновления 120 Гц.
Яркость панели составляет 300 кд/кв.м, контрастность — 2500:1, время отклика — 4 мс, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов. Монитор получил стереодинамики суммарной мощностью 4 Вт и видеовходы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Конструкция подставки позволяет регулировать высоту экрана в диапазоне 110 мм.
AOC Agon AG352UCG6 уже поступил в продажу по рекомендованной цене 900 долларов.
Игромания.ру: последние новости
ASUS создаст бренд Arez для игровых видеокарт Radeon Cougar выпустила механическую клавиатуру Attack X3 RGB 2018 Edition Энтузиаст сыграл в Warcraft II и SimCity 2000 на iPhone X
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии179
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым269
Сын Табакова взбесил народ85
Китай готов положить конец доллару и США30
Россия пообещала США «серьезные последствия»32
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение