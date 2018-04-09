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Экран флагманского смартфона HTC U12 избавят от модной выемки
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Экран флагманского смартфона HTC U12 избавят от модной выемки 

MDDevice 38 минут назад
Фото: MDDevice
Идею устанавливать в смартфоны экраны с выемками подхватило множество производителей. До сих пор число приверженцев этой тенденции только расло, но HTC, например, от «модной» тенденции держалась в стороне. Смартфонов с выемками производства HTC не было в прошлом году, и вот ходят слухи, что их якобы не будет и в наступившем году (у HTC U12 Plus в том числе). Так это или нет — проверить можно будет только эмпирическим путем, или дождавшись официальных заявлений.
Ранее ходили слухи, что в 2018 году HTC выпустит единственный флагман U12 Plus. Сейчас утверждают, что будет и модель HTC U12, что нам, в конечном счете, кажется вполне логичным. Благодаря отсутствию выемки, процент полезной площади в HTC U12 окажется меньше, чем у iPhone X. Тыльная сторона U12 выполнена из стекла. В центре тыльной панели виднеются два горизонтальных сенсора основной камеры, слева от них разместился лазерный помощник автофокуса, ниже — модуль LED-вспышки и круглый сканер отпечатков пальцев.
Наличие модуля сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне косвенно указывает на отсутствие этого элемента под стеклом лицевой панели, как в случае с представленными ранее в этом году Vivo V20 UD, Vivo X21 и Huawei Mate 10 RS. Фронтальная камера в HTC U12 также получит два сенсора. Что касается разрешения экрана, то оно составит Quad HD+ (1440p). Среди прочих характеристик можно упомянуть чипсет QSD 845, 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти. Разрешение основной камеры — 16+12 Мп, селфи — 12+8 Мп.
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