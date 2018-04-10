Xiaomi выпустила блок питания на два USB с поддержкой Quick Charge 3.0

Компания Xiaomi выпустила новую зарядку на 36W с поддержкой одновременного подключения через USB двух устройств. Купить этот аксессуар можно примерно за 9 долларов в Mi Store и на других китайских площадках. Этот блок не первый такой, который оснащен двумя портами USB. Однако прошлая версия не имела поддержки быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Два порта USB Type-A могут выдавать мощность по 18W. При этом блок достаточно компактный — 55 x 55 x 28 мм.

Корпус изготовлен из материалов, которые выдерживают высокие температуры и огонь. Зарядник работает с режимами AC 100-240V и частотой 50/60GHz. Также для более стабильной работы установлен отдельный чип управления питанием.