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Xiaomi выпустила блок питания на два USB с поддержкой Quick Charge 3.0
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Xiaomi выпустила блок питания на два USB с поддержкой Quick Charge 3.0 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Компания Xiaomi выпустила новую зарядку на 36W с поддержкой одновременного подключения через USB двух устройств. Купить этот аксессуар можно примерно за 9 долларов в Mi Store и на других китайских площадках. Этот блок не первый такой, который оснащен двумя портами USB. Однако прошлая версия не имела поддержки быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Два порта USB Type-A могут выдавать мощность по 18W. При этом блок достаточно компактный — 55 x 55 x 28 мм.
Корпус изготовлен из материалов, которые выдерживают высокие температуры и огонь. Зарядник работает с режимами AC 100-240V и частотой 50/60GHz. Также для более стабильной работы установлен отдельный чип управления питанием.
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