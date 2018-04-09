Третий раз за 34 года, или что ждет Макинтош

Платформу Макинтош, которой еще в 1984 году предсказывали скорую бесславную кончину, похоже, ожидает еще одно время перемен. И, как всегда, ждет её скорая и бесславная гибель. Так как все решения, принимаемые этой компанией, были глупы, ошибочны, бессмысленны. Думаю, вы в курсе.

Будто бы вершители яблочных судеб, укрытые от мира за огненной стеной файервола и прозрачными стенами летающей тарелки на One Apple Park Way в Купертино , замыслили, начиная с года эдак 2020, пересадить в маки мозг и нервную систему от… айфонов и айпадов!

В 2008 году кто-то (кажется, это был я) уже предполагал подобное развитие событий, маки на процессорах, грубо говоря, от iPhone и iPod touch… Предполагал в шутку, разумеется.

И вот…

Зачем? Неужели интеловские чипы, вполне устраивающие производителей всех остальных компьютерных платформ в мире (кстати, сколько их?), почему-то неприемлемы для Apple

Или это результат попытки придумать, наконец, что-то безумно великое, чего ждут от компании пользователи? Представили? Кук ткнул пальцем в список ингредиентов мака, и (та-да!) ткнутое оказалось процессором… «А что…» — сказал Федериги. Выход был найден.

Шутки в сторону…

Нынешний «вынос мозга» у маков третий по счету. В начале 90-х мотороловские 68k уступили место PowerPC консорциума Apple+IBM+Motorola (AIM). По аккумулированной финансовой мощи консорциум превосходил Intel в разы. Кроме неизбежного в таких случаях пиара, за архитектурой RISC были реальные и многообещающие достоинства.

Motorola разрабатывала собственную линейку RISC-процессоров, но вступив в AIM, все эти разработки свернула. Процессоры семейства M881х0 от Моторолы в любом случае потребовали бы от Apple Computer серьезных усилий по адаптации (так как архитектурно они были несовместимы с использовавшимися в Маках процессорами M680x0)… Кроме того, разработка M881х0 затягивалась.

На Apple Computer разрабатывались собственные чипы, второстепенные, а вот самые важные, приводящие в действие операционные системы компании с её самым-самым интуитивным графическим пользовательским интерфейсом, увы, были чужими. Не было у Apple ни сил, ни средств, ни интеллектуальной мощи взяться еще и за это. Пробовали.

С одной стороны, хорошо использовать прекрасные изделия сторонних производителей: никаких затрат, никакой головной боли, бери и пользуйся… Да еще и покапризничать можно, клиент все-таки! С другой — любая зависимость ограничивает. У производителей свои интересы, планы, пожелания. Если когда-нибудь «утечет» не часть исходного кода системы безопасности iOS, а архивы Apple, мы узнаем, сколько проектов, замыслов и, возможно, так и не реализованных решений не увидели свет из-за этой разницы в интересах. Ибо проблемы индейцев шерифа не волнуют…

AIM развалился, Apple эти самые I и M «похоронили», предоставленные Apple планы развития PowerPC до 2011 года никто и не думал выполнять, и в 2005 Apple Computer перешла на процессоры от Intel.

Даже переход на следующее поколение процессоров того же производителя и той же архитектуры — задача нетривиальная. Радикальная смена архитектуры — почти катастрофа. Оба раза Apple Computer достойно справилась с этой задачей.

В минусе, естественно, издержки межархитектурного перехода. В плюсе — опыт.

Переход на Intel резко увеличил продажи маков, маки смогли естественно и просто исполнять не только macOS, но и все-все операционные системы, написанные для PC, и случилось еще много-много всего хорошего. По сравнению с разработчиками PоwerPC, Intel оказалась идеальным партнером. Но опять, это была иная компания, со своими интересами и планами.

Из того, что мне становилось известно из информированных источников (и во времена PowerPC, и во времена Intel), мечта о СОБСТВЕННЫХ процессорах, заточенных именно под те задачи, которые нужно решать, никогда не умирала.

И… ARM 2008 года, разработанные инженерами Samsung, и нынешние ARM-процессоры собственной разработки Apple — не одно и то же. Как минимум эти чипы уже работают (и вполне прилично) в миллионах iPhone, iPad, AppleTV и AppleWatch… А с 2017 года — уже и в маках, правда пока не на первых ролях.

В этом что-то есть, с нетерпением будем ждать будущего…