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Смартфон ZTE Iceberg получил два выреза в стиле iPhone X
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Смартфон ZTE Iceberg получил два выреза в стиле iPhone X 

Ferra.ru 59 минут назад
Фото: MobileDevice.ru
Стала известна информация о новой разработке ZTE. Китайская компания опубликовала изображение и описание концептуального смартфона ZTE Iceberg на официальном сайте престижной дизайнерской премии IF World Design Award.
Выпуск смартфона запланирован позднее 2018 года. Он получил две основные особенности. В отличие от появляющихся в изобилии безрамочников с вырезом экрана в стиле iPhone X, ZTE Iceberg получил сразу два таких выреза. Верхний, традиционно, отведён для фронтальной камеры и сенсоров, а в нижний вынесен динамик.
Второй особенностью стал стеклянный корпус, в котором передние и задняя панель соединяются «бесшовно». Смартфон получается как бы впаян в стекло. По мнению дизайнеров, внешний вид смартфона напоминает «кусок льда». Впрочем, прозрачные «ушки» в углах выглядят на рендерах довольно сомнительным решением. Также производитель отметил наличие беспроводной зарядки.
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