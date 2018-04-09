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В смартфонах Sony нашли крутую функцию, которая оказалась отключена
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Дело Скрипаля завернуло в Сирию

В смартфонах Sony нашли крутую функцию, которая оказалась отключена 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Sony оснащала свои смартфоны дисплеями с частотой 120 Гц задолго до того, как это стало мейнстримом, узнал разработчик с сайта XDA — Myself5. Он проанализировал исходный код ряда смартфонов Sony прошлых лет и пришел к выводу, что они так же, как и Razer Phone и iPad Pro, поддерживают эту любопытную функцию.
По данным Myself5, обновление экрана на частоте 120 Гц поддерживают следующие модели:
— Xperia X, — Xperia X Performance, — Xperia XZ, — Xperia XZ1, — Xperia XZ1 Compact, — Xperia XA2, — Xperia XA2 Ultra.
Несмотря на то что аппаратная «начинка» смартфонов позволяет их экранам обновляться с частотой 120 Гц, по неизвестной причине производитель предпочел отключить эту возможность программным путем, тщательно скрыв ее от посторонних глаз. Причины, по которой программисты Sony пошли на такой шаг, остаются в тайне.
Коллега Myself5 с ником uditrawat скомпилировал Android 8.1 Oreo для Sony Xperia XZ Premium, активировав на нем функцию скоростного обновления экрана. По словам пользователей, протестировавших кастомную сборку на своих смартфонах, картинки на дисплее стали сменяться ощутимо плавней, но снизилась производительность камеры.
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