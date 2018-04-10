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Представлены самые тонкие в мире мини-ПК с дискретной графикой
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Представлены самые тонкие в мире мини-ПК с дискретной графикой 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Компания ZOTAC анонсировала новое семейство миниатюрных персональных компьютеров Q Series, представители которого, по утверждению самого разработчика, являются самыми тонкими рабочими станциями с дискретной графикой. Всего представлено три модели: QK5P1000, QK7P3000 и QK7P5000.
Устройства линейки оснащены видеокартами NVIDIA Quadro с архитектурой Pascal — от Quadro P1000 до Quadro P5000. В основе новинок лежат процессоры Intel Core. Память — до 32 ГБ формата DDR4. Для хранения данных можно использовать дуэт из твердотельного модуля М.2 и 2,5-дюймового накопителя. Габариты устройств — 184,6х184,6х71,5 мм или 210х203х62,2 мм. Внутри также нашлось место для модулей Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, сетевого контроллера Gigabit Ethernet, портов USB 3.0 и HDMI 2.0.
Источник: ZOTAC
Фото: ZOTAC Опрос: Вы когда-нибудь работали с мини-ПК? Да, понравилось Да, не понравилось Не работал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: ViewSonic представила мини-ПК с 14-нанометровым процессором
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