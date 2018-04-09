Essential обещает исправить ошибки в новом флагмане

Дебютный PH-1 от Essential представили в мае прошлого года. Смартфон получил футуристический дизайн, двойную камеру, большой 5,71-дюймовый дисплей, Snapdragon 835 и батарейку на 3040 мАч. Спустя девять месяцев с начала продаж представители компании прокомментировали модель и признали её минусы.

Essential Phone получит преемника

Смартфон не стал коммерчески успешным, что стало понятно через несколько месяцев. В 2017 году Essential отгрузила всего 88 тысяч устройств. При этом добиться результата получилось в том числе благодаря значительному снижению цены. Стартовые 699 долларов уменьшились до 499.

Плохие продажи — не повод отказаться от производства смартфонов. Компания не только создаст новое поколение линейки, но и поработает над улучшением самого большого минуса. Информацией поделился сотрудник Essential, сообщает 9to5google.

В целом единственной серьёзной проблемой в смартфоне стало качество работы камеры. Мы действительно хотим улучшить её в новом поколении и доказать, что команда прислушивается к пользователям. Мы сделаем её лучше для вас. Можно с уверенностью сказать, что мы вас услышали и исправимся во втором поколении.

Во время интервью сотрудник не раскрыл детали о второй версии смартфона. Исключение — выход для 360-градусной камеры на задней крышке, который останется на прежнем месте. Обсудить перспективы смартфона и недостатки первого поколения можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.