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Essential обещает исправить ошибки в новом флагмане
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Essential обещает исправить ошибки в новом флагмане 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Дебютный PH-1 от Essential представили в мае прошлого года. Смартфон получил футуристический дизайн, двойную камеру, большой 5,71-дюймовый дисплей, Snapdragon 835 и батарейку на 3040 мАч. Спустя девять месяцев с начала продаж представители компании прокомментировали модель и признали её минусы.
Essential Phone получит преемника
Смартфон не стал коммерчески успешным, что стало понятно через несколько месяцев. В 2017 году Essential отгрузила всего 88 тысяч устройств. При этом добиться результата получилось в том числе благодаря значительному снижению цены. Стартовые 699 долларов уменьшились до 499.
Плохие продажи — не повод отказаться от производства смартфонов. Компания не только создаст новое поколение линейки, но и поработает над улучшением самого большого минуса. Информацией поделился сотрудник Essential, сообщает 9to5google.
В целом единственной серьёзной проблемой в смартфоне стало качество работы камеры. Мы действительно хотим улучшить её в новом поколении и доказать, что команда прислушивается к пользователям. Мы сделаем её лучше для вас. Можно с уверенностью сказать, что мы вас услышали и исправимся во втором поколении.
Во время интервью сотрудник не раскрыл детали о второй версии смартфона. Исключение — выход для 360-градусной камеры на задней крышке, который останется на прежнем месте. Обсудить перспективы смартфона и недостатки первого поколения можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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