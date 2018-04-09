Высокие мощности в форм-факторе мини: это возможно

Десятки лет назад тенденция наращивания производительности привела к появлению мощных, но громоздких систем, которые прихотливы в обслуживании и требуют избирательного подхода во время сборки. Современный тренд миниатюризации диктует новые условия, в которых устройства становятся компактнее при сохранении высокой скорости работы. При этом многие производители предлагают решения, уже готовые для выполнения определенных задач в офисе.

Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о рабочих станциях в мини форм-факторе. До недавнего времени эти «малыши» не могли предложить оснащения топ-класса, сталкиваясь с проблемами перегрева. Нынешние процессоры, видеокарты и накопители данных позволяют избежать этого, так как их тепловыделение под нагрузкой снизилось, и, соответственно, требования к системам охлаждения стали лояльнее. Итогом стало появление на рынке рабочих станций в форм-факторе мини. Одним из лучших представителей этого класса мы можем назвать HP Z2 Mini, который предлагает мощность, равноценную классическим рабочим станциям, и на 90% компактнее (всего 5 см в высоту) традиционных системных блоков формата Tower. Более того, в работе эта новинка заметно тише мини-компьютеров бизнес-класса и, как мы уже отметили, не страдает проблемами экстремального нагрева компонентов под нагрузкой. А ресурсоемкие операции, которые может выполнять эта рабочая станция с завидной быстротой, до сих пор не по силам многим ПК подобного формата.

Где используют рабочие станции HP Z2 Mini?

Люди, которые работают в современных офисах, не понаслышке знакомы с форматом открытого пространства или «опенспейс». Если быть конкретнее — это такая оптимизация рабочей площади, когда места вокруг мало, а сидящие рядом коллеги могут создавать знатный шум, который зачастую отвлекает от работы и мешает сосредоточиться. Высокомощные рабочие станции в форм-факторе мини идеально вписываются именно в эту среду. Бесшумная работа HP Z2 Mini становится здесь палочкой-выручалочкой, которая позволяет снизить стрессовую составляющую, так как продуманная система охлаждения не будет мучить сотрудников и без того лишним шумом. Рабочие станции в форм-факторе мини задействуются для работы в финансовом секторе, образовательной и медицинской сфере, а также в области автоматизации процессов. Взять, например, университеты, в которых обучают инженерным процессам и в основе обучения лежит система автоматизированного проектирования (CAD или САПР). С помощью этой системы будущие инженеры учатся проектировать зубные протезы, моделировать и анализировать работу автомобильных двигателей и т.п. CAD-программы применяются практически в любых видах инженерной деятельности, требуя для своей работы достаточно производительные мощности и общую безотказность системы. Здесь в качестве САПР-ориентированной рабочей станции можно порекомендовать компактный HP Z2 Mini, который еще на заводе «затачивается» и тестируется для работы с CAD-приложениями. Более того, современные рабочие станции в форм-факторе мини позволяют успешно подключать к себе несколько мониторов для более эффективного и быстрого выполнения задач сотрудниками. Соответственно, востребованы они будут там, где эти системы активно используются. Например, в диспетчерских службах на одном мониторе можно работать со звонками, а на втором искать данные для решения проблем клиентов, не перекрывая одно окно другим. С этой же целью мультимониторные решения востребованы у трейдеров, которым важно держать перед глазами все торговые площадки. А чтобы сэкономить место на рабочем столе и под ним — компактные решения становятся идеальным выходом из ситуации. Особенно это актуально в небольших офисных пространствах, когда площадь рабочего места не позволяет держать под столом системный блок, который, во-первых — опутывает все проводами, а во-вторых — вкупе с подстольной тумбой не оставляет места для комфортной посадки. Приведенный нами в пример HP Z2 Mini позволяет прямо «из коробки» подключить к себе до 6 мониторов одновременно. На наш взгляд, этого более чем достаточно. Правда, для этого мониторами должна поддерживаться технология Daisy Chain (позволяет подключить к рабочей станции последовательно два или три монитора в обход самого ПК), которая встречается только в дисплеях для профессионального использования. В линейке HP эту возможность поддерживают модели HP Z24n G2 и HP Z27n G2. Чем еще привлекательны рабочие станции в форм-факторе мини?

При создании компактных ПК для бизнеса акцент делается на долговечность компонентов и их бесперебойную совместную работу. Как правило, обслуживать их легче, чем полноценные «башни» системных блоков. В отличие от последних, в рабочей станции HP Z2 Mini предусмотрена возможность безынструментального обслуживания системы, поэтому получить доступ к компонентам здесь быстрее и проще. Можно даже произвести самостоятельный апгрейд (например, установить дополнительную планку памяти или жесткий диск). Если речь идет о бизнес-компьютерах, стоит поговорить и о расширенной поддержке, которую предоставляет производитель конечному потребителю. В случае с компьютерами HP речь идет о трехуровневом обслуживании, которое включает в себя не только трехлетнюю поддержку по гарантии, но и консультации в фирменных колл-центрах, а также возможность актуализации компонентов специалистами компании с выездом на место эксплуатации устройства.

Рабочие станции в форм-факторе мини: какое решение выбрать и почему?

Для бизнес-процессов высокая надежность оборудования имеет ключевое значение наравне с требуемой производительностью. В качестве примера обратимся к вышеупомянутому нами решению в лице рабочей станции HP Z2 Mini. Во время совместных с редакцией CHIP испытаний рабочей станции HP специалисты компании показали нам собственные тесты на проверку надежности в рамках ISV-сертификации. Проверки предусматривают 368 тысяч часов работы с различными нагрузками, в числе которых тесты САПР-приложениями. А еще HP самостоятельно разрабатывает термальное оснащение рабочих станций с целью минимизации нагрева и шумности в работе. Рабочие станции HP Z2 Mini привлекательны не только своей надежностью и тихой работой, но и совмещением серверных возможностей с компактным форм-фактором. В рамках своей кампании по миниатюризации громоздких системников производитель предлагает не только готовые решения, но и возможность сборки рабочих станций под заказ для специфических нужд заказчика. К тому же такие рабочие станции можно зафиксировать прямо на мониторе с помощью VESA-крепления, освободив драгоценное, порой, настольное пространство. А в комплекте с беспроводными устройствами ввода количество проводов для подключения будет минимальным.

Для высокой производительности при работе в многозадачном режиме компактные рабочие станции, как правило, оснащаются процессорами Intel Core i3/i5/i7 или чипами серверного класса Intel Xeon E3. Наш тестовый образец Z2 Mini — не исключение. Максимальный объем оперативной памяти DDR4, которая служит временным высокоскоростным хранилищем наиболее востребованных во время работы файлов и обеспечивает быстрый доступ к ним, ограничена порогом в 32 Гбайт. Вкупе с процессорами Intel Xeon предусмотрено использование ECC-памяти, которая может автоматически обнаруживать и исправлять наиболее распространенные виды повреждения данных.

В качестве графической системы в самой производительной конфигурации используется мобильная видеокарта NVIDIA Quadro M620. Последняя разработана специально для портативных рабочих станций и, несмотря на высокую мощность, перегревом не страдает. Более того, для профессиональных видеокарт серии Quadro разработано свыше сотни профилей, увеличивающих скорость работы в ресурсоемком ПО для инженеров, дизайнеров и аниматоров: в их числе 3ds Max, Maya, Adobe, AutoCAD, SolidWorks и т.п.

Правда, когда речь заходит о быстрой работе с профессиональным программным обеспечением, резонным становится вопрос о выборе накопителя: традиционный жесткий диск или SSD? Для ускорения работы в офисе логичнее предпочесть последний вариант: во-первых, компьютеры бизнес-класса требуют меньше места для хранения данных, нежели домашний ПК; во-вторых, емкости современных твердотельных накопителей уже давно достигают 512 Гбайт и более, а скорость их работы в сравнении с более медленными HDD оказывается выше в 5-10 раз в зависимости от стандарта подключения (SATA или M.2 NVMe). В нашем тестовом HP Z2 Mini используются PCIe SSD-накопителями HP Z Turbo Drive с протоколом доступа NVMe, который обеспечивает четырехкратный прирост в скорости работы по сравнению с SSD-хранилищами, подключающимися через разъем SATA. Мы долго искали альтернативы, которые можно противопоставить миниатюрной рабочей станции HP, но так и не смогли подобрать хоть что-то мало-мальски стоящее. Поэтому выбор в пользу HP Z2 Mini очевиден.

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