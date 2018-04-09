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На iPhone X успешно запустили Mac OS 8 и сыграли в Warcraft
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На iPhone X успешно запустили Mac OS 8 и сыграли в Warcraft 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
На iPhone X успешно запустили Mac OS 8 и сыграли в WarcraftЭнтузиасты регулярно запускают на iPhone старые версии операционных систем Windows. Эмулятор, немного танцев с бубном и можно сразиться в десктопную игру начала 2000-х прямо на iOS-девайсе.
Очередным успехом среди гиков стал запуск операционной системы macOS 8 на iPhone X и iPad Air 2. Мощности девайсов оказалось достаточно для комфортной игры в Warcraft II и SimCity 2000.
В такой виртуальной среде вполне комфортно работает штатный браузер, а вот с навигацией не все так просто. Судя по опубликованному видеоролику, поддержки мыши iPhone X явно не хватает.
В случае с iPad Air 2 управлять macOS 8 намного удобнее — больший размер экрана облегчает попадание по мелким пиктограммам.
Разумеется, интерфейс архаичной операционки не адаптирован под установленные в iPhone X и iPad Air 2 экраны с высоким разрешением, поэтому смотрится он весьма уныло.
Тем не менее, эксперимент в очередной раз подтвердил мощность аппаратной части флагмана и планшетов Apple. Кто знает, может быть в недалеком будущем Apple сделает возможным запуск полноценных десктопных систем на мобильных девайсах.
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