Обзор и тестирование SSD WD Blue WDS100T1B0B

Твердотельные диски давно стали обыденностью в ноутбуках и почти целиком захватили рынок игровых компьютеров. С приходом доступных и емких мо­делей SSD постепенно завоевывают популярность в рабочих системах, где не требуется высокая производительность. Модель WD Blue WDS100T1B0B емкостью 1 Тбайт предлагается по цене от 17 000 руб­лей. Столь внушительная сумма полностью себя оправдывает, если вы решите отказаться от традиционных жестких дисков с магнитными пластинами. Ведь достоинств у SSD гораздо больше, чем недостатков. Он быстрее копирует и записывает информацию, производительность не падает со временем, энергопотребление твердотельного накопителя едва заметно, размеры и отсутствие шума тоже играют не последнюю роль.

Важно понимать, что любой SSD через отведенное ему время перестанет запоминать данные — это недостаток технологии NAND, но произойдет это не ранее чем через пять-семь лет каждо­дневного использования SSD. При этом записывать на него придется не менее 10 Гбайт информации в день. В действительности качественные микросхемы памяти выдерживают более семи лет эксплуатации в домашнем компьютере.

Для установки накопителя формата М.2 необходимо обладать относительно свежими комплектующими или ноутбуком. Впрочем, семи-десятилетний девайс проще заменить новым, чем пытаться вернуть его к жизни. WD SSD также выпускаются в виде привычных 2,5-дюймовых дисков. Цена при этом совершенно не меняется, равно как и производительность устройства. Но учтите, что такой формат не всегда подойдет в качестве обновления аппаратной части ноутбука, так как придется демонтировать ваш предыдущий диск.

Диск можно подключить через переходник, превратив его в быструю флеш-карту или переносной жесткий диск. При этом скорости чтения и записи не изменяются, а поддержка таких устройств есть в любом ПК.

Технические характеристики

Тип накопителя — SSD Объем накопителя — 1 Тбайт

Форм-фактор — M.2 Интерфейс — SATA

Макс. скорость чтения до 545 Мбайт/с Макс. скорость записи до 525 Мбайт/с Время наработки на отказ 1,75 млн ч Тип памяти — TLC Результаты теста Линейное чтение (Мбайт/с)

550 Линейная запись (Мбайт/с)

475 Случайное чтение (Мбайт/с)

520 Случайная запись (Мбайт/с)

470 Производительность твердотельного накопителя WD Blue WDS100T1B0B зависит от характера нагрузки. Отличные результаты линейных скоростей записи и чтения он подтвердил на практике. В процессе перемещения 60 Гбайт файлов (фильмы, музыка, фотографии, установочные образы игр) скорость записи колебалась от 290 до 310 Мбайт/с. А при считывании информации этот SSD показал средний результат в 525 Мбайт/с. Впрочем, сравнивать их с данными из тестов NVMe-накопителей бессмысленно. WD Blue — игрок другого плана: ему важнее быть универсальным устройством, подходящим к относительно старым ПК и ко всем новым.

Превратить его во внешний диск или флеш-карту очень просто. SATA-интер­фейс не накладывает никаких ограничений совместимости. А широкий ассортимент переходников только под­твер­­дит эту теорию. Впрочем, лучше всего держать WD Blue внутри корпуса компьютера или ноутбука — там ему самое место. Читайте также: Тест и обзор SSD-накопителя Samsung 860 EVO 2TB: большой, быстрый, дорогой

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