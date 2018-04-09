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Тонкий ПК-моноблок Acer Aspire S24 вышел в России
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Тонкий ПК-моноблок Acer Aspire S24 вышел в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Компания Acer объявила о начале продаж в России компьютера класса «все-в-одном» Aspire S24. Как отмечает производитель, это самый тонкий ПК-моноблок Acer — толщина в не превышает 5,97 мм. Правда, помимо экрана у устройства довольно массивная подставка, где и расположена основная аппаратная часть и панель беспроводной зарядки стандарта Qi.
Acer Aspire S24 оснащается 23,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессорами Intel Core 8 поколения с опциональной памятью Intel Optane, SSD емкостью до 512 ГБ и жестким диском до 2 ТБ. Поддерживается Wi-Fi (802.11ac 2x2 MIMO) и гигабитный Ethernet. Также стоит отметить 2.1-канальную аудиосистему с сабвуфером. Экран можно наклонять на 5 градусов вперед и 30 назад.
Моноблок Acer Aspire S24 уже поступил в российские магазины по рекомендованной розничной цене 89 990 рублей за топовую конфигурацию.
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