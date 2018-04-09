Крупнейший в мире рынок смартфонов продемонстрировал рекордное падение

Китайский институт информации и связи поделился результатами исследования местного рынка смартфонов, который, между прочим, является крупнейшим в мире, а значит, и лучше всего демонстрирует ситуацию, которая нынче сложилась в мире гаджетов. И ситуация эта оказалась не слишком-то радужной. По итогам марта в стране было реализовано около 28 млн смартфонов, что на 28,6% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Всего в первом квартале текущего года было продано 81,78 млн аппаратов, что на 27% меньше, чем в 2016 году. Значительно снизилось не только количество проданных смартфонов, но и их разнообразие: в марте в Китае были представлены 68 новых моделей, что на 37% меньше, чем в прошлом году. В течение всего квартала производители выпустили 158 новых моделей, что на 15% меньше показателей 2016 года.

Источник: Gizchina