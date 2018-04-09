Ещё
Новый iPad оказался непригодным для ремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Новый iPad оказался непригодным для ремонта 

Apple Insider 4 часа назад
Фото: Apple Insider
Новый планшет Apple, который был представлен на презентации 27 марта, совершенно непригоден для ремонта. Этот вердикт вынесли специалисты известного ресурса iFixit, которые разобрали планшет и присвоили ему всего 2 балла из 10 возможных.
Как отмечает команда iFixit, устройство получило схожую компоновку с iPad 2017, тем самым унаследовав и сложность в починке. Самой беспроблемной частью оказался экран. Воздушная прослойка хоть и ухудшает изображение, однако заметно облегчает ремонт в случае падения. Если разбито внешнее стекло, то будет достаточно заменить только его, что, конечно же, скажется на конечной цене ремонта.
При этом в планшете используется огромное количество клея по всему внутреннему периметру. Как оказалось, он удерживает практически все компоненты планшета, значительно затрудняя их замену. Наиболее проблемным моментом можно назвать замену аккумулятора.
Из интересных особенностей — специалистами были обнаружены новые контроллеры сенсорного дисплея производства Broadcom. Это те же чипы, которые присутствуют в моделях iPad Pro 10,5 и 12,9 дюйма. Как можно понять, благодаря им обеспечивается поддержка стилуса Apple Pencil.
Apple Insider: последние новости
Apple представила красный iPhone 8 и iPhone 8 Plus Apple хочет совместить клавиатуру для Mac с трекпадом iPhone можно будет управлять без прикосновения?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России726
Акции Сбербанка рухнули157
Авиаудару по Сирии нашли объяснение41
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»184
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение