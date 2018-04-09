Новый iPad оказался непригодным для ремонта

Новый планшет Apple , который был представлен на презентации 27 марта, совершенно непригоден для ремонта. Этот вердикт вынесли специалисты известного ресурса iFixit, которые разобрали планшет и присвоили ему всего 2 балла из 10 возможных.

Как отмечает команда iFixit, устройство получило схожую компоновку с iPad 2017, тем самым унаследовав и сложность в починке. Самой беспроблемной частью оказался экран. Воздушная прослойка хоть и ухудшает изображение, однако заметно облегчает ремонт в случае падения. Если разбито внешнее стекло, то будет достаточно заменить только его, что, конечно же, скажется на конечной цене ремонта.

При этом в планшете используется огромное количество клея по всему внутреннему периметру. Как оказалось, он удерживает практически все компоненты планшета, значительно затрудняя их замену. Наиболее проблемным моментом можно назвать замену аккумулятора.

Из интересных особенностей — специалистами были обнаружены новые контроллеры сенсорного дисплея производства Broadcom. Это те же чипы, которые присутствуют в моделях iPad Pro 10,5 и 12,9 дюйма. Как можно понять, благодаря им обеспечивается поддержка стилуса Apple Pencil.