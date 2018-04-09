Обзор Neffos C7: бюджетный смартфон для селфи с большим экраном

Мощный и недорогой смартфон от Neffos может похвастаться не только крутой камерой и огромным дисплеем, но и большой батареей. CHIP проверил на практике все возможности гаджета. Подробнее — в нашем обзоре.

Neffos — бренд компании TP-Link, созданный в 2015 году. Опираясь на многолетний опыт, TP-Link производит смартфоны Neffos, которые так же надёжны, как и сетевые устройства производителя. Особенность гаджетов Neffos — отличное сочетание цены и качества.

Дизайн Neffos C7 — большой смартфон, и 5-дюймовые гаджеты после него будут казаться слишком маленькими. Дотянуться большим пальцем до противоположного угла экрана у вас, скорее всего, не получится, но к такому формату быстро привыкаешь.

Мы тестировали модель серебристого цвета, хотя Neffos C7 можно найти и в бело-золотом исполнении. С весом 157 грамм гаджет удобно лежит в руке и не скользит. Задняя крышка здесь матовая: ни царапины, ни отпечатки пальцев ей не страшны.

На задней панели — камера, которая немного выступает из корпуса, вспышка и датчик отпечатков. Динамики здесь расположены на нижней грани, симметрично обрамляя разъем для зарядки.

Комплектация у Neffos нестандартная: кроме зарядного устройства, USB-кабеля и скрепки для доступа к SIM-картам, вы найдете в коробке защитное стекло для экрана.

Дисплей

Особого внимания заслуживает дисплей смартфона. IPS-LCD-панель с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1280 × 720 удобна для игр, просмотра видео и серфинга в интернете. Neffos C7 — почти безрамочный смартфон, стекло которого изготовлено по технологии 2D.

На дисплее здесь явно не экономили: он очень яркий (450 nit) и обладает высокой контрастностью 1000:1. Кстати, смартфон поддерживает автоматическую регулировку яркости, и вам не придется каждый раз подкручивать ползунок, чтобы рассмотреть контент при сильном освещении или сделать дисплей менее ярким в темной комнате.

Чтобы глаза не уставали, Neffos C7 предлагает режим защиты зрения, уменьшающий излучение синего цвета до 89%. Эта опция подойдет тем, кто использует смартфон в качестве электронной книги или часто работает с документами.

Основная камера Обычно мы сначала рассматриваем оснащение и производительность гаджета, а уже потом уделяем внимание его мультимедийным возможностям. Но в этот раз все иначе, ведь главная фишка Neffos C7 — камеры, и мы поспешили сделать селфи и сфотографировать все вокруг. Основная камера смартфона оснащена матрицей 13 МП с большой диафрагмой (f2.0) и фазовым автофокусом с задержкой 0.2 с. При съемке доступны режимы панорамы, HDR, режим Pro для продвинутых пользователей и замедленная/ускоренная съемка.

Мы сделали пару фотографий в автоматическом режиме — Neffos мгновенно фокусируется на нужном объекте и шустро сохраняет снимки. Цвета получаются сочными, детализация на высоте, а что еще может быть нужно от камеры смартфона?

Мы могли бы придраться к качеству снимков, если бы гаджет стоил как топовый смартфон из нашего рейтинга. Но учитывая, что это бюджетная модель, которую легко купить всего за 7 500 рублей — результаты просто отличные. Едва ли вы найдете лучший камерофон за такие деньги.

Фронтальная камера

Neffos C7 и селфи — почти синонимы. Смартфон оснащен широкоугольной (86°) фронтальной камерой с матрицей 8 МП, в обзор которой могут попасть сразу несколько человек. Селфи-камера поддерживает режим улучшения автопортретов Beautify с 10 ступенями обработки изображения. Как уверяет TP-Link, с этой опцией снимки получаются четкими и естественными.

Светодиодной вспышки тут нет, но есть экранная — дисплей подсвечивает лицо во время съемки при плохом освещении. Режим Beautify, ночная съемка, HDR и режим панорамы используют алгоритмы обработки изображения от Arcsoft — ведущей компании в области разработки софта для камер. Мы не нашли лучшего способа для проверки фронтальной камеры, чем банальное селфи. Слева — снимок на Samsung J5, а справа — на Neffos C7. При этом мы никак не обрабатывали фото, используя только возможности камеры и режим Beautify. Разница, пожалуй, очевидна. Neffos сглаживает неровности кожи, лучше передает цвета и делает снимок более ярким.

При съемке можно выбрать формат фотографии: 16:9, 4:3 или 1:1 — чтобы сразу запостить в Инстаграм. К тому же, в случае с Neffos C7, любителям выкладывать селфи не придется долго обрабатывать их или накладывать лишние фильтры.

Оснащение и производительность

Возможности камеры — не единственное, чем может похвастаться смартфон. Сканер отпечатков, системы навигации GPS/ГЛОНАСС, поддержка всех современных стандартов связи, включая 4G LTE (Cat. 4), двухдиапазонный Wi-Fi по протоколу 802.11n — все это про Neffos C7. Работает гаджет под управлением Android 7.0 (NFUI).

Датчик отпечатков здесь непростой: он оснащен обучающимся модулем, который помогает сканеру быстрее реагировать на касания, если им часто пользуются. Как уверяет производитель, сенсор разблокирует экран смартфона за 0.2 секунды.

Сердце гаджета — восьмиядерный процессор MediaTek MT6750 1.5 ГГц, за графическую производительность отвечает чипсет Mali-T860 MP2 с частотой 520 МГц. 2 Гбайт оперативной памяти, конечно, не предел мечтаний, но этого будет достаточно для запуска популярных приложений и работы в режиме многозадачности. Объем встроенной памяти — 16 Гбайт, но его можно расширить до 128 Гбайт с помощью карты памяти, которая встраивается вместо второй SIM.

Мы по традиции установили на смартфон приложение AnTuTu Benchmark, чтобы проверить его производительность, но модель оказалась настолько новой, что бенчмарк пока не поддерживает ее верификацию. Однако недавно CHIP тестировал родственный смартфон от TP-Link — Neffos X1 Lite. Он оснащен тем же процессором и объемом памяти, что С7. При этом гаджет набрал в AnTuTu достойные 40 574 балла, превзойдя по мощности аналогичные модели Xiaomi из своей ценовой категории.

Автономность

Аккумулятор у Neffos C7 несъемный, емкостью 3060 мАч. Этого будет достаточно для целого дня активной работы, а если вы включите энергосберегающий режим, гаджет продержится и дольше. В частности, производитель обещает, что в этом режиме вы сможете растянуть 20% заряда на 76 часов ожидания или 4 с половиной часа разговора.

Мы испытали смартфон на практике: за полчаса непрерывного просмотра видео на YouTube при максимальной яркости экрана он потерял 3% заряда аккумулятора. За час онлайн воспроизведения музыки — 5%. Чтобы зарядить гаджет от 10 до 100% от родной зарядки нам понадобилось ровно 2 часа.

Вывод: Недорогой смартфон с хорошим дисплеем и крутой камерой

Всего за 7 500 рублей Neffos C7 предлагает широкоформатный качественный дисплей и широкие возможности съемки. Смартфон подойдет любителям селфи — специальные режимы обработки фото избавят вас от необходимости долго редактировать свои снимки перед отправкой в соцсети.

Производительность гаджета несравнима с топовыми моделями, но за свои деньги вполне достойная. Памяти здесь достаточно, учитывая, что ее можно расширить до солидных 128 Гбайт. Приятные особенности смартфона — быстрый датчик отпечатков, поддержка Wi-Fi 802.11n и режим защиты зрения, который мы по достоинству оценили, работая с большим и ярким дисплеем Neffos C7.

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