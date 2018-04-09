Акция. Замени аккумулятор iPhone в Питере за копейки!

Акция. Замени аккумулятор iPhone в Питере за копейки!Вы наверняка заметили, что со временем iPhone начинает работать медленнее. Думаете, дело в прошивке? Не совсем так.

Многие не обновляют ПО своих смартфонов, и их гаджеты все равно начинают тормозить. В частности, это касается:

• iPhone 6, iPhone 6 Plus

• iPhone 6s, iPhone 6s Plus

• iPhone SE • iPhone 7, iPhone 7 Plus

Именно эти устройства подвержены замедлению из-за износа батареи. Apple утверждает, что при падении ёмкости ниже 80% или при достижении батареей 500 циклов, нужно незамедлительно менять аккумулятор. И сейчас самое время.

В чем суть акции замены аккумулятора iPhone?

DamProdam запустили акцию для жителей Санкт-Петербурга: сейчас они могут поменять аккумулятор ОЧЕНЬ дешево, с большой скидкой.

Стандартная цена замены аккумулятора в DamProdam:

на iPhone 6 — 2000 руб.

на iPhone 6S — 2000 руб.

на iPhone 7 — 2500 руб.

Но только сейчас цена на эти аккумуляторы едина:

На iPhone 6/6S/7 — 1799 рублей.

Сумма включает выезд мастера, работу, запчасти! Сама акция в принципе распространяется на самые «пострадавшие» девайсы с точки зрения износа. Как раз то, что надо.

Предложение того стоит. 1799 рублей здесь и сейчас в ДамПродам против 3500 рублей в официальном сервисе Apple. Не говоря уже о том, что туда надо ехать, потом ждать смартфон неделю-две.

DamProdam.ru использует только высококачественные аккумуляторы и даёт на них гарантию 3 месяца.

Как будут заменять ваш аккумулятор?

Мастера сервиса соблюдают технологические этапы при разборке iPhone и замене аккумулятора. В частности, устанавливают батарею на оригинальную стретч-ленту, которая не помешает удалить аккумулятор в следующий раз.

Важно! Также они ставят оригинальную проклейку между дисплеем и корпусом, которая защищает iPhone от влаги и пыли. Вы не теряете водозащиту.

Вся процедура замены занимает до 20 минут. Никуда ехать не надо, мастер сам приедет в удобное место. Единственный момент — место должно быть не пыльным, не ветреным.

Стоимость замены батареи на другие модели iPhone можно посмотреть здесь. Цена отображается сразу, никаких скрытых стоимостей и накруток.

Проверь сейчас уровень износа аккумулятора iPhone:

1. BatteryLife: приложение для iOS 2. CoconutBattery для macOS, которую можно скачать с официального сайта.

А если у тебя iOS 11.3, то проверить износ аккумулятора можно в меню Настройки —> Аккумулятор —> Состояние аккумулятора.

Кстати, DamProdam выгодно меняет разбитые экраны

Да-да. Тут тоже акция. Можно поменять оригинальный разбитый экран iPhone со скидкой 1 500 рублей.

Мастера устанавливают абсолютно новую резиновую проклейку дисплейного модуля после его вскрытия. А значит, смартфон сохранит защиту от воды, влаги и пыли.

При замене дисплея или батареи важно сохранить заводскую проклейку, которая обеспечивает водо— и пылезащиту устройства. Это актуально для всех моделей, начиная с iPhone 6s. Многие пренебрегают этим и потом удивляются, что после дождя их айфону приходят кранты. Здесь такого не будет.

Стоимость замены экрана на другие модели iPhone можно посмотреть здесь.

Да, теоретически, можно найти эту услугу чуть дешевле. Но разница будет составлять лишь сотню-другую рублей. А поставят непойми чего. Так что выбор должен быть очевиден.

Только не думайте долго. Меняйте аккумулятор со скидкой сейчас, а то акция закончится.