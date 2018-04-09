Slimbook Curve — необычный ПК-моноблок с изогнутым дисплеем

Европейская компания Slimbook представила интересную модель персонального компьютера, реализованного в формате моноблока с изогнутым дисплеем. Новинка получила 24-дюймовый экран разрешением Full HD 1920х1080 точек. В основе может лежать процессор Intel Core i5-7200U тактовой частотой 2,5–3,1 ГГц либо i7-7500U частотой 2,7–3,5 ГГц. За графику, к сожалению, отвечает лишь интегрированный контроллер Intel HD Graphics 620. Оперативная память — 8 или 16 ГБ. Постоянное хранилище — твердотельный модуль М.2 емкостью от 120 ГБ до 1 ТБ.

Также дополнительно можно установить 2,5-дюймовый накопитель ёмкостью до 2 ТБ. В корпусе компьютера нашлось место для модулей Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4, сетевого Ethernet-контроллера, четырех USB 2.0, двух USB 3.0 и одного HDMI. Новинка работает под управлением платформ на ядре Linux — Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Debian, Elementary OS, Linux Mint, OpenSUSE, Antergos, Fedora, KDE Neon. Цена устройства — 850 евро.

Источник: Slimbook

Фото: Slimbook Опрос: Как вы относитесь к изогнутым мониторам? Хорошо Плохо Мне все равно Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: В Россию приехал необычный моноблок от HP со сменным дисплеем

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