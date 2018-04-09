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Samsung Galaxy S9 mini засветился в Geekbench
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Samsung Galaxy S9 mini засветился в Geekbench 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Некоторые компании продолжаю выпускать модели своих флагманских устройство специально для тех, кто любит телефоны покомпактнее. Недавно в сети засветился Samsung Galaxy S9 mini — модель под кодовым названием SM-G8750 нашли в тесте Geekbench.
Если верить спецификациям из теста, Galaxy S9 mini будет иметь начинку среднего уровня, включая 8-ядерный чип Snapdragon 660, 4 гигабайта оперативной памяти и Android 8.0 Oreo с интерфейсом Experience UI. В одноядерном тесте устройство заработало 1619 баллов, а в многоядерном — 5955.
Про размеры ничего не сообщается, но, скорей всего, аппарат будет иметь тот же Infinity Display, что и братья, но с 5-дюймовой диагональю. С учетом маленьких рамок эта модель будет совсем небольшой.
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