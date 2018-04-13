Ещё
AMD представила десктопные процессоры Ryzen второго поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AMD представила десктопные процессоры Ryzen второго поколения 

Ferra.ru 25 минут назад
Фото: modlabs.net
Компания AMD представила второе поколение десктопных процессоров Ryzen. В линейку вошли два восьмиядерных и два шестиядерных чипа по цене от 199 до 329 долларов США.
В отличие от оригинальных Ryzen, второе поколение базируется на 12-нанометровом техпроцессе, а не 14-нм. В процессорах используется новая архитектура Zen+. Чипы получили более высокие частоты, как базовые, так и в разгоне.
В дополнение к Ryzen 2 был представлен чипсет AMD X470. По словам производителя, это самый продвинутый, оптимизированный и эффективный чипсет для сокета AM4.
Процессоры AMD Ryzen 2 станут доступны в магазинах с 19 апреля 2018 года, а пока они предлагаются для предварительного заказа. В розничных коробках к процессору прилагается кулер AMD Wraith.
Основные параметры процессоров AMD Ryzen:
Ryzen 7 2700X — 8 ядра, 16 потоков, частота 4,3/3,7 ГГц, 20 МБ кэш, TDP 105 ватт, $329  Ryzen 7 2700 — 8 ядра, 16 потоков, частота 4,1/3,2 ГГц, 20 МБ кэш, TDP 65 ватт, $299  Ryzen 5 2600X — 6 ядер, 12 потоков, частота 4,2/3,6 ГГц, 19 МБ кэш, TDP 95 ватт, $229  Ryzen 5 2600 — 6 ядер, 12 потоков, частота 3,9/3,4 ГГц, 19 МБ кэш, TDP 65 ватт, $199
Ferra.ru: последние новости
Удачное обновление недорогой «Нокии». Обзор смартфона Nokia 6.1 Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi A2 Huawei представила доступный безрамочный Y6 (2018)
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»285
В России решили избавиться от двух министерств113
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны206
Умер юморист Андрей Жмакин62
Украина пригрозила России по газу288
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение