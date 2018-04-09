Народная фотобитва. Камера Xiaomi против iPhone

Народная фотобитва. Камера Xiaomi против iPhone

Сегодня мы столкнем в фотобитве 3 главных (реально, а не виртуально) претендента на звание «Народный фотофлагман».

Все участники теста оснащены двойной камерой и относятся к массовому сегменту. Участники:

iPhone 7 Plus — от 45 000 рублей

Xiaomi Mi Note 3 — от 22 000 рублей (410 долларов)

Xiaomi A1 — от 18 000 рублей (200 долларов)

Разница в цене серьезная, но Apple не Xiaomi. По версии DxO смартфон Xiaomi Mi Note 3 еще недавно обгонял iPhone 8 Plus в качестве фотографий.

Попробуем проверить, так ли это. И заодно выясним, может ли приблизиться к результатам гигантов бюджетный двухкамерный A1 на «голом» Android.

Аппаратная конструкция камер

Фактически, это не только аппаратная битва, но и битва экосистем: Apple, Xiaomi и Google (если кто не помнит, A1 работает под управлением «чистого» Android).

Что известно об аппаратных свойствах камер участников теста? Практически все. Итак, iPhone 7 Plus оснащен модулем из двух 12-мегапиксельных матриц (f/1.8): «телевик» и «ширик» производства LG с оптической стабилизацией.

Xiaomi Mi Note 3 может похвастаться более сложной конструкцией: основной модуль — топовый Sony IMX386 (f/1.8), дополнительный телеобъектив — Samsung S5K3M3 (f/2.6). Оба — по 12 Мп, оптическая и электронная стабилизация присутствуют.

Xiaomi A1 проигрывает конкурентам по всем параметрам. Силу ее двойной камеры представляют аналогичная пара (обычный и телеобъектив) 12-мегапиксельных модуля неизвестного производителя. Оптической стабилизации нет, только электронная.

Основную часть рынка фотомодулей занимает Sony. Матрицы Samsung распространены намного реже, но их качество известно всем пользователям Android как выдающееся. LG на их фоне смотрится неуверенно. Но так ли все однозначно на самом деле, пусть и для смартфонов разных поколений?

Оригиналы фото доступны по ссылке (Google Drive).

Тест: стандартный режим, день

Посмотрим на снимки, сделанные при хорошем освещении на камеры

iPhone 7 Plus и Xiaomi Mi Note 3…

…Xiaomi A1 Результаты огорчают с первых кадров. Серьезно страдает цветовой баланс, и самое неприятное — он нестабилен. Предугадать поведение камеры, чтобы сделать массовую коррекцию, невозможно. Снимки с A1 на больших расстояниях зернистые, крупный план получается хорошо, но проигрыш заметен.

Главный минус: потеря детализации у Xiaomi по краям кадра, недостаточно проработанные детали, не всегда естественные цвета.

С другой стороны, ряд кадров с MI Note выглядит куда правдоподобнее, чем аналоги с iPhone.

Аналогичным образом ведет себя A1, но его результаты омрачают дефекты, появляющиеся в зонах слишком отличной окраски. Оптика этого смартфона слишком требовательна к освещению.

Тест: чей зум лучше?

Итак, снова рассмотрим каждый ряд в отдельности. Начнем с фотографий на …iPhone 7 Plus и Xiaomi Mi Note 3,

…а закончим на Xiaomi A1 Съемка с помощью телеобъектива оказывается неподсильна для Xiaomi. Конечно, с помощью Mi Note 3 можно получить хороший кадр при удачном освещении. Но снимки заметно зернистые, фокусировка страдает.

A1 и вовсе делает фотографии как «безродный китаец», зум в большинстве случаев этому смартфтону нужен либо для фотографий с близкого расстояния (макро получилось бы отлично), либо для галочки. Для соцсетей пойдет, но iPhone снимает так, что можно печатать!

Впрочем, на кропах разница заметна только в цветах картинки. Оригиналы с Xiaomi еще можно отличить по зернистым надписям и недостаточно проработанному небу (не справляется с градацией цветов, не хватает светосилы).

Тест: селфи

Подготовил наиболее сложный для оптический приборов сценарий — ночь, сложное уличное освещение. Не удивительно, что тест провалили все. Смотрим на результаты

iPhone 7 Plus и Xiaomi Mi Note 3,

…Xiaomi A1 Селфи-камеры показывают аналогичные прочим результаты: закономерность есть, ее не может не быть. Фокусировка дается Xiaomi с трудом, сложные условия освещения превращают кадры в зашумленное нечто. MI Note логично справляется лучше благодаря оптический стабилизации.

Она спасает и iPhone, но его обработка к тому же более органична: кадр откровенно плохой, но цвета и детали сделаны максимально хорошо.

Xiaomi A1 снова дает слишком много шумов, поскольку не справляется оптика.

Тест: работа портретного режима

С портретным режимом все достаточно просто: у Xiaomi A1 он работает так себе, и прямого сравнения с iPhone не выдерживает. А вот Mi Note 3 показывает неплохие результаты, сопоставимые с прошлым флагманом Apple.

Эффект бокэ почти натуральный. Общие претензии к кадру с Mi Note 3 есть, но стоит ли об этом? К тому же, цвета ближе к реальности именно у него, хотя кадр с iPhone больше похож на таковой с «зеркалки».

Тест: стандартный режим, ночь

В темное время суток смартфоны научились снимать чуть позже, чем появилась «семерка». Значит ли это, что более поздние «сяоми» справятся? Конечно нет. Смотрите сами, начнем с iPhone 7 Plus против Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi A1 Однозначным лидером снова становится iPhone. Странно, но A1 оказался даже лучше более дорогого MI Note — розовый кадр показывает совершенную нетерпимость последнего к сложному освещение, скомбинированному со светом вспышки.

Тест: все то же, HDR Насмотрелись? Дадим Xiaomi еще один шанс, и посмотрим фотографии всех категорий, но сделанные с включенным режимом HDR (High Dynamic Range), когда смартфон склеивает несколько последовательно сделанных кадров.

iPhone 7 Plus

Xiaomi Mi Note 3 Xiaomi A1 И здесь результаты серьезно меняются. Программное обеспечение шагнуло далеко в вперед, и Xiaomi, прежде всего занятая разработкой софта, не могла этим не воспользоваться. Снимки на MI Note 3 превосходны, и сопоставимы с HDR-кадрами модуля iPhone.

Несколько худшая детализация оправдывается превосходным цветовым балансом и общей красотой композиции. Снимки сбалансированной и приятны, максимально приближаются к действительности.

На удивление, HDR спасает и Xiaomi A1. Дешевый китайский смартфон все еще не может спорить с изделие из Купертино на равных, но дает возможность правильно передать действительность. А кропы так и вовсе очень похожи, если для камеры достаточно освещения.

Кто кого на самом деле? Вместо выводов

Безусловно, устаревший смартфон Apple категорически оставил Xiaomi во всех сценариях. Но! Кроме огромной разницы в цене, есть другие важные детали.

Все снимки сделаны без настроек, изменения ПО, сторонних приложений и других попыток улучшить изображение. При использовании стороннего ПО результаты MI Note приближаются к iPhone, а бюджетный A1 лишается «зерна» для светлых кадров. Съемка в RAW так же улучшает качество снимков Xiaomi. Намного заметнее, чем у iPhone.

Тест показал полную несостоятельность Xiaomi A1. Его фотокамеры откровенно слабы, а разница в цене со старшей моделью не так уж велика. Этот смартфон при текущих ценах может быть интересен только благодаря операционной системе. Но возможностей его камеры достаточно для постинга в социальных сети, и тут A1 задавит iPhone разницей в цене.

А вот предтоповый Xiaomi Mi Note 3 почти приближается к iPhone, хотя стоит ровно в 2 раза дешевле. И работает 2 суток при активном использовании, что недостижимо для техники Apple.

Xiaomi Mi Note 3 — наиболее интересное и сбалансированное приобретение, если вы не зависимы от купертиновской экосистемы. И если нет тяги к лучшему.