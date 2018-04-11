Названа точная дата анонса флагманского смартфона HTC U12 Plus

Журналистам ресурса Slashleaks стали известны сроки анонса нового поколения смартфонов HTC 2018 модельного года. Кроме даты анонса, на сайте были опубликованы и основные технические характеристики старшей модели, HTC U12 Plus. Почти все характеристики, приписываемые данному смартфону, в очередной раз подтвердились. Это будет аппарат категории high-end, ни в чем не уступающий прочим флагманам этого года.

Смартфон HTC U12 Plus получит 5,99-дюймовый экран с типом матрицы LCD. Разрешение дисплея будет равно 2960×1440, что соответствует формату Quad HD+. О производительности новинки беспокоиться не стоит: «сердцем» новинки станет мощная однокристальная Система-на-Чипе Qualcomm Snapdragon 845 (тактовая частота 2,8 ГГц), установленная во все премиальные смартфоны 2018 года. Объемы оперативной и флеш-памяти будут равны 6 Гбайт и 128 Гбайт.

U12 Plus снабдили четырьмя камерами: двумя спереди и двумя в тыльной части. Оба сенсора фронтальной камеры имеют разрешение 8 Мп, тогда как для основной камеры используются сенсоры на 12+16 Мп. Вместимость аккумулятора составит 3420 мАч. Главным разочарование флагмана HTC снова будет цена. Ожидают, что в Европе HTC U12 Plus поступит в продажу за 799 евро.

HTC все никак не смирится, что не принадлежит к числу компаний, которые имеют моральное право устанавливать на свою продукцию любые цены. Не исключено, что именно поэтому компания погружается на финансовое дно все глубже и глубже: недавно опубликованный отчет показал, что прошедший квартал стал для HTC самым худшим за последние 14 лет, видимо, не в последнюю очередь из-за нелепой ценовой политики, проводимой руководством за последние годы.