Источники слили характеристики U12+. Каким будет флагман HTC

U12+ станет единственным флагманом компании в этом году. Дата анонса остаётся неизвестной, но характеристики уже доступны в интернете. Инсайдеры опубликовали фотографию упаковки смартфона с его главными преимуществами.

Смартфон будет соответствовать званию флагмана 2018 года. Устройство получит 5,5-дюймовый QHD+ дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 5, 8 ГБ оперативной памяти и чип Snapdragon 845. Основная f/1.5 камера окажется 12-мегапиксельной, при этом будет поддерживать функции оптической стабилизации картинки и UltraSpeed-автофокус.

Фронтальных камер будет две — обе на 8 мегапикселей. Оптическая стабилизация тоже присутствует. HTC U12+ получит слот для карт памяти до 2 ТБ и обновлённые сенсорные рамки Edge Sense 2, сообщает Phone Arena.

Корпус обзаведётся защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Заряжать смартфон получится без проводов. Для быстрой зарядки пригодится Quick Charge 4+, а для бесконтактных платежей — NFC.

Аналитики ждут анонс смартфона в ближайшие несколько недель. Обсудить перспективы можно в официальном Телеграм-канале AndroidInsider.