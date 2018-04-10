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Источники слили характеристики U12+. Каким будет флагман HTC
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Источники слили характеристики U12+. Каким будет флагман HTC 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
U12+ станет единственным флагманом компании в этом году. Дата анонса остаётся неизвестной, но характеристики уже доступны в интернете. Инсайдеры опубликовали фотографию упаковки смартфона с его главными преимуществами.
Смартфон будет соответствовать званию флагмана 2018 года. Устройство получит 5,5-дюймовый QHD+ дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass 5, 8 ГБ оперативной памяти и чип Snapdragon 845. Основная f/1.5 камера окажется 12-мегапиксельной, при этом будет поддерживать функции оптической стабилизации картинки и UltraSpeed-автофокус.
Фронтальных камер будет две — обе на 8 мегапикселей. Оптическая стабилизация тоже присутствует. HTC U12+ получит слот для карт памяти до 2 ТБ и обновлённые сенсорные рамки Edge Sense 2, сообщает Phone Arena.
Корпус обзаведётся защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Заряжать смартфон получится без проводов. Для быстрой зарядки пригодится Quick Charge 4+, а для бесконтактных платежей — NFC.
Аналитики ждут анонс смартфона в ближайшие несколько недель. Обсудить перспективы можно в официальном Телеграм-канале AndroidInsider.
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