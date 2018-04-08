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Можно брать. Игровая приставка PocketSprite в брелоке!
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Можно брать. Игровая приставка PocketSprite в брелоке! 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Игровая приставка PocketSprite в брелоке!В полку таймкиллеров прибыло. Производители выжимают максимум из ретро игровых устройств, встраивая их во все подходящие предметы. Мы писали про похожий вариант совсем недавно:
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Теперь нам предлагают играть на отдельном миниатюрном девайсе, который с лёгкостью помещается на связке ключей. Это PocketSprite от TeamPocket. Решение спорное: с одной стороны подобное устройство нетрудно таскать с собой, но с другой — у него мизерные элементы управления, на которых нормально не поиграешь.
Консоль размером с зажигалку имеет миниатюрный экран и настоящие физические кнопки. На борту стоит операционная система с эмуляторами четырёх платформ:
Nintendo Game Boy  Nintendo Game Boy Color
Sega Master System
Sega Game Gear
Можно играть в любые (!) игры, когда-либо выходившие на одной из этих платформ. Главное, чтобы хватило внутренней памяти, её очень мало: лишь 16 мегабайт. Файлы игр заливаются с компьютера по кабелю, либо ппо Wi-Fi.
Фишка не только в ретро-играх. Производители дают разработчикам полный доступ для создания новых приложений. Программистов планируют заманивать премией за лучшую игру в 1000 евро. Пока неясно, как часто их будут выдавать.
Основные характеристики:
Размеры устройства: 55 x 32 x 14 мм  Процессор: ESP32 dual-core 240 MHz MCU  Память: 128 MBit флеш, 520 KB RAM, 448 KB ROM  Дисплей: OLED 25 x 22 мм, плотность 96 x 64 px, 60+ FPS  Звук: 13 мм динамик
Связь: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy
Эмуляторы: GNUBoy, SMS Plus
PocketSprite, как и многие другие нишевые гаджеты, не торопились выпускать на рынок. Средства на производство собирали с помощью краудфандинг-платформы. Идея окупилась с лихвой: компания собрала 787% от стартовой суммы. Заказать можно до сих пор, доставка пока что бесплатна.
Первве поставки запланированы на май, так что ждать осталось недолго.
Предзаказ: от $55
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