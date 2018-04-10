Smartisan Nut 3 в ультратонком корпусе представлен официально

После нескольких месяцев затишья Smartisan представила смартфон Nut 3 — первый смартфон в 2018 году. Новинка относится к среднему ценовому сегменту. Последний аппарат этого бренда, напомним, назывался Nut Pro 2, а вышел он еще в конце 2017 года. Модель Smartisan Nut 3 получила новый дизайн, а вот насколько он окажется удачным, публика сможет оценить уже совсем скоро, когда устройство отправится в продажу.

На изображении видно, что сканер отпечатков пальцев в Smartisan Nut 3 находится на фронтальной панели и занимает место в нескольких миллиметрах от глазка фронтальной камеры. В предыдущих моделях сканер был встроен в логотип и расположен на тыльной стороне. Тыльная часть залита стеклом. Сенсоры основной сдвоенной камеры разместились сверху и слева, там же размещена LED-вспышка. В центре поместился логотип, а в самом низу можно прочитать название компании.

Одной из ключевых особенностей Smartisan Nut 3 стало наличие аккумулятора на 4000 мАч при сохранении толщины корпуса 7,16 мм. Диагональ экрана в смартфоне равна 5,99 дюймов, разрешение — 2160×1080 пикселей. Дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass 3. Смартфон работает на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 625, имеет 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней флеш-памяти. Будут доступны версии с вдвое меньшими и вдвое большими объемами ROM.

Основная камера составлена из двух сенсоров разрешением 13 Мп каждый. Фронтальная камера снабжена сенсором на 8 Мп. Разъема на 3,5 мм среди интерфейсов не имеется, зато есть порт USB-C. Управляется новинка Smartisan OS 4. x на базе Android 7.1.2 Nougat. Цены на различные комплектации Smartisan Nut 3 следующие:

4+32 Гбайт — $206;

4+64 Гбайт — $253;

4+128 Гбайт — $317.