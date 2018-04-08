10 необычных и красивых обоев для iPhone

10 необычных и красивых обоев для iPhoneХотите удивить своих друзей? Начните с фона рабочего стола, ведь может сильно отличаться от того, что есть у других. Нашли 10 необычных обоев для вашего iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузкаЯ и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по изображению. После этого нажмите на неё и удерживайте 2-3 секунды —> Сохранить изображение. Если у вас установлено приложение Dropbox, то вас сразу же перебросит в него. Зажимаете картинку и тапаете по надписи Сохранить в галерею устройства. 2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в меню Настройки —> Обои —> Выбрать новые обои и выберите загруженную картинку. 3. Нажмите кнопку Установить. 1.

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