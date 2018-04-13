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V35 ThinQ: осенний флагман корейской LG обзавелся названием
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V35 ThinQ: осенний флагман корейской LG обзавелся названием 

MDDevice 13 апреля 2018
Фото: MDDevice
До последнего времени LG представляла два флагманских смартфона в год. Первый относился к G-серии и выходил в первой половине года, как правило весной, второй, к V-серии — релиз этого смартфона происходил осенью. В текущем году вокруг LG ходило множество слухов, утверждавших, что в мобильном подразделении компании все плохо и ее смартфоны никто не покупает. В сети договорились до того, что никакой флагман якобы больше не выйдет или, если точнее, LG вознамерилась подождать, пока не изобретет нечто потрясающее, после чего выпустит такой смартфон, от которого все совершенно точно сойдут с ума.
Однако собака лает, а караван идет. На выставке MWC флагма действительно не присутствовал, зато были представлены аппараты LG V30S ThinQ и LG V30S Plus ThinQ, представлявшие собой слегка усовершенствованные флагманы второй половины прошлого года. Недавно выяснилось, что главный флагман выйдет второго мая и будет называться LG G7 ThinQ, а теперь появились данные, какое название получит новая модель V-серии.
Ресурс AndroidHeadlines утверждает, что осенью в продажу поступит смартфон LG V35 ThinQ. Аппарат выйдет в сером и черном цветах с глянцевой тыльной крышкой, получит 6-дюймовый экран FullVision OLED с соотношением сторон 18:9 и выемкой как в модели G7 ThinQ, камеру на сенсорах 16+16 Мп. Вспомогательный сенсор будет широкоугольный с углами обзора 107 градусов. В смартфоне LG реализует искусственный интеллект, способный облегчить жизнь владельцу, помогая ему в съемке и некоторых других задачах. Смартфон LG V35 ThinQ получит продвинутый аудиочип ESS Sabre 9228 quad DAC., участвующий в распознавании голоса. Команды для голосового ассистента можно отдавать с расстояния 17 футов (5,27 метра).
Сроки выхода LG V35 ThinQ пока неизвестны.
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