LG пообещала сверхяркий экран для G7 ThinQ

Компания LG Electronic начала раскрывать первые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне LG G7 ThinQ. Производитель сообщил, что будущий флагман получит самый яркий дисплей среди всех смартфонов.

LCD-матрица LG G7 ThinQ имеет диагональ 6,1 дюйма, разрешение Quad HD+ (1440 х 3120 пикселей), соотношение сторон 19,5:9, яркость до 1000 нит, 100% охват DCI-P3. По словам производителя, такой дисплей будет потреблять на 30% меньше энергии, чем экран предшественника, LG G6.

Сеуле. LG ранее объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона. Пресс-мероприятии назначено на 2 мая 2018 года и пройдёт в Нью-Йорке

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением 3120 x 1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Старшая версия получит 6 и 128 ГБ памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

LG G7 получит систему искусственного интеллекта ThinQ, интегрированную в самые часто используемые функции. При этом стоимость LG G7 окажется выше примерно на 80 евро по сравнению с предшественником, LG G6, достигнув 700 евро.