LG G7 ThinQ — каким будет дисплей?

LG G7 ThinQ будет представлен уже 2 мая в Нью-Йорке . Девайс оснастят процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 гигабайтами флеш-памяти, кроме того, аппарат получит двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Однако на этом вся информация не заканчивается. Так, в Сети появились подробности относительно дисплея устройства.

Девайс получит вырез в дисплее, плюсом является возможность скрыть вырез на системном уровне:

Как можно заметить, можно будет изменять цветопередачу дисплея, а также цветовую температуру. G7 ThinQ получит так называемый FullVision-дисплей Super Bright, диагональ которого составляет 6,1 дюйма. При этом речь идет о технологии IPS LCD, а не AMOLED. Также, согласно официальной информации, дисплей получит разрешение 3120 x 1440 точек, соотношение сторон 18,5:9 и максимальную яркость до 1000 нит. Интересно и то, что потребление энергии дисплеем снизилось на 30% в сравнении с LG G6.

Дисплей G7 получит цветовое пространство DCI-P3 со 100-процентным охватом спектра. За счет чего девайс порадует владельцев яркими и более точными цветами.

Ранее ликстер Эван Бласс опубликовал официальный рендер устройства, на который можно полагаться, так как скриншоты с вырезом в дисплее не противоречат ему.

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