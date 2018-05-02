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Флагманский смартфон LG G7 ThinQ представлен официально
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Флагманский смартфон LG G7 ThinQ представлен официально 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
Компания LG Electronics представила свой новый флагманский смартфон — LG G7 ThinQ. Он сочетает функции искусственного интеллекта ThinQ и мощную аппаратную основу.
LG G7 ThinQ выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. предусмотрена отдельная кнопка для доступа к голосовому помощнику Google Assistant. Корпус сочетает защитное стекло Gorilla Glass 5 и металлическую рамку.
Смартфон оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (3120 x 1440 пикселей), соотношением сторон 19,5:9, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой 16+16 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Базовая версия LG G7 ThinQ получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а LG G7+ ThinQ — 6+128 ГБ. В обоих случаях предусмотрена возможность расширения карточками формата microSD объёмом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и возможностью беспроводной зарядки.
Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой LG UX. Смартфон защищён от воды и пыли на уровне IP68, также он соответсвует военному стандарту MIL-STD 810G по прочности. Размеры составляют 153,2 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 162 грамма.
В ближайшие дни LG G7 ThinQ появится в Южной Корее, за которой последуют крупные рынки в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азии. Цена и другие подробности будут оъявлены в каждой стране отдельно ближе к старту продаж.
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