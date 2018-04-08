Флагманский LG G7 ThinQ получит выделенную аппаратную кнопку

После некоторой неразберихи с выходом нового флагмана LG ситуация вроде бы стабилизировалась. Стало возможным с уверенностью говорить о двух вещах: что флагман в этом году точно будет, и еще, что название у него будет LG G7 ThinQ. Название, кстати, удалось подтвердить только сейчас, хотя почему LG решила дать аппарату такое странное имя, все еще остается тайной.

В Интернете появились изображения G7 ThinQ в массивном чехле. На картинке, в частности, виден экран загрузки устройства. Громоздкий чехол почти не позволяет рассмотреть других подробностей, хотя кое-что разглядеть все же удалось. Можно увидеть, например, что флагман все же получит дисплей с выемкой. Кнопка включения устройства разместится на правой грани, а на левой будет кнопка, функционал которой пока остается неразъясненным. Не исключено, что это аппаратная кнопка для приема команд голосовым помощником — нечто подобное мы уже видели у Samsung.