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Флагманский LG G7 ThinQ получит выделенную аппаратную кнопку
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Флагманский LG G7 ThinQ получит выделенную аппаратную кнопку 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
После некоторой неразберихи с выходом нового флагмана LG ситуация вроде бы стабилизировалась. Стало возможным с уверенностью говорить о двух вещах: что флагман в этом году точно будет, и еще, что название у него будет LG G7 ThinQ. Название, кстати, удалось подтвердить только сейчас, хотя почему LG решила дать аппарату такое странное имя, все еще остается тайной.
В Интернете появились изображения G7 ThinQ в массивном чехле. На картинке, в частности, виден экран загрузки устройства. Громоздкий чехол почти не позволяет рассмотреть других подробностей, хотя кое-что разглядеть все же удалось. Можно увидеть, например, что флагман все же получит дисплей с выемкой. Кнопка включения устройства разместится на правой грани, а на левой будет кнопка, функционал которой пока остается неразъясненным. Не исключено, что это аппаратная кнопка для приема команд голосовым помощником — нечто подобное мы уже видели у Samsung.
Предполагается, что LG G7 ThinQ получит 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 845, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель емкостью 64 Гбайт. Немного ранее прототип G7 ThinQ был протестирован в бенчмарке AnTuTu, набрав 252 473 балла, превзойдя таким образом результаты Samsung Galaxy S9, но немного не дотянув до Sony Xperia XZ2. Релиз LG G7 ThinQ ожидается в мае, но какого именно числа — пока неясно.
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