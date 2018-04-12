Forbes: Intel хочет выйти на рынок игровых видеокарт и потеснить NVIDIA и AMD

Издание Forbes со ссылками на своих инсайдеров сообщает, что компания Intel ведет разработку дискретных графических ускорителей, направленных на игровой рынок. О желании компании вернуться к разработкам дискретных видеокарт было известно уже давно, но тогда речь шла скорее о решениях для дата-центров. Однако, если верить новой информации, Intel хочет разделить эту разработку на два направления, одним из которых станет игровое. Вместе с ним компания хочет составить прямую конкуренцию NVIDIA и AMD. Представить свои игровые решения Intel собирается к 2020 году.

Первый независимый графический ускоритель Intel представила почти 20 лет назад. Назывался он Intel i740. Вместе с ним компания пыталась стать одним из ведущих игроков на рынке 3D-графики, но жесткая конкуренция со стороны 3dfx, ATI, Matrox и NVIDIA вынудила ее сосредоточиться на бюджетной встроенной графике вместо дискретных решений. После Intel i740 компания выпустила еще несколько чипов нового поколения, но после этого полностью свернула это направление.

В прошлом декабре Intel переманила в свой коллектив бывшего главу отдела разработки графических решений Radeon Technologies Group Раджу Кодури. По мнению Forbes , этот шаг, наряду с 102 открытыми рабочими вакансиями, так или иначе связанными с разработкой графических аппаратных средств, является хоть и косвенным, но доказательством того, что компания готовится к повторному выходу на рынок дискретных графических решений.

Согласно имеющейся информации, в настоящий момент Intel активно работает над проектом под кодовым названием Arctic Sound, который изначально связывали с разработками аппаратных средств для дата-центров. Однако согласно информации, предоставленной аналитиком компании Motley Fool, планируется некое «триумфальное возвращение», которое состоится приблизительно в 2020 году. Кодури сейчас занимается стратегическим планированием модельного ряда. Forbes предполагает, что это поможет расшевелить пострадавший от майнеров рынок, который практически монополизировала NVIDIA.

Разумеется, никаких подтверждений со стороны самой Intel после заметки Forbes не последовало и вряд ли последует, по крайней мере в ближайшее время. Однако издательство не сомневается, что у одного из крупнейших в мире производителей полупроводников хватит и финансовой, и технической базы для того, чтобы реализовать развитие производства собственных графических ускорителей. Но хватит ли опыта? В конце концов, у NVIDIA и AMD в запасе было почти 20 лет «форы».