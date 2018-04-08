К выходу готовятся mid-end смартфоны Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus

Последним крупным анонсом Samsung за последние пару месяцев стали смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. В скором времени, как говорят, южнокорейский бренд выпустит еще несколько аппаратов премиального сегмента. Это будут смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6 Plus. До флагманов им конечно далеко как в смысле дизайна, так и в отношении аппаратного оснащения, но нетребовательным пользователям и просто любителям продукции именно этой компании новинки наверняка понравятся.

Смартфон Samsung Galaxy A6 будет укомплектован 5,6-дюймовым экраном с технологией Infinity Display. Разрешение ЖК-панели типа IPS составит 2220×1080 пикселей. Объемы оперативной памяти составили 3 Гбайт, емкость встроенного накопителя равна 32 Гбайт. В качестве чипсета для Galaxy A6 выбрано восьмиядерное решение Samsung Exynos 7870.

Второй смартфон с приставкой «Plus» сохранит разрешение экрана младшей модели, но диагональ вырастет до шести дюймов. Немного подрастет и объем оперативной памяти — до 4 Гбайт, а вот емкость флеш-накопителя останется прежним, 32 Гбайт. В качестве чипсета в новинке используется проверенный временем восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, хотя как считает источник новости, к моменту выхода Galaxy A6 Plus в продажу чипсет заменят на Snapdragon 450.

Никаких данных о том, когда, где и в какую цену Galaxy A6 и A6 Plus поступят в продажу пока неясно. Можно только предположить, что случится это до конца весны, скорее всего, в мае.