Ещё
К выходу готовятся mid-end смартфоны Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К выходу готовятся mid-end смартфоны Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Последним крупным анонсом Samsung за последние пару месяцев стали смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. В скором времени, как говорят, южнокорейский бренд выпустит еще несколько аппаратов премиального сегмента. Это будут смартфоны Samsung Galaxy A6 и A6 Plus. До флагманов им конечно далеко как в смысле дизайна, так и в отношении аппаратного оснащения, но нетребовательным пользователям и просто любителям продукции именно этой компании новинки наверняка понравятся.
Смартфон Samsung Galaxy A6 будет укомплектован 5,6-дюймовым экраном с технологией Infinity Display. Разрешение ЖК-панели типа IPS составит 2220×1080 пикселей. Объемы оперативной памяти составили 3 Гбайт, емкость встроенного накопителя равна 32 Гбайт. В качестве чипсета для Galaxy A6 выбрано восьмиядерное решение Samsung Exynos 7870.
Второй смартфон с приставкой «Plus» сохранит разрешение экрана младшей модели, но диагональ вырастет до шести дюймов. Немного подрастет и объем оперативной памяти — до 4 Гбайт, а вот емкость флеш-накопителя останется прежним, 32 Гбайт. В качестве чипсета в новинке используется проверенный временем восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, хотя как считает источник новости, к моменту выхода Galaxy A6 Plus в продажу чипсет заменят на Snapdragon 450.
Никаких данных о том, когда, где и в какую цену Galaxy A6 и A6 Plus поступят в продажу пока неясно. Можно только предположить, что случится это до конца весны, скорее всего, в мае.
MDDevice: последние новости
Подробности о смартфоне Xiaomi Mi 6X рассекретил сайт TENAA Флагманский LG G7 ThinQ получит выделенную аппаратную кнопку Главным достоинством Mid-end смартфона Vivo Y71 стал экран 18:9
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина734
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию182
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар614
Скончалась Анжелика Волчкова4
Экипаж «Норда» не пустят в Крым167
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение